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11 Mar 2021 - 16:48- Gündem G: 11 Mar 2021 - 16:49

KASFK Başkanı Aydın’dan Başkan Hürriyet’e ziyaret

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetimi, KASFK’nin kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ziyarette bulundu

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Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ziyarette bulundu. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun kuruluşunun 35.yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da hazır bulundu. 


KENT SPORU KONUŞULDU


Spora ve sporcuya her zaman destek veren kimliği ile bilinen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun yaptığı ziyarette kent sporunun ve amatör spor kulüplerinin geliştirilmesi konuşuldu. Kocaeli ve İzmit’in sporcu fabrikası olduğunun dikkat çekildiği görüşmede KASFK Başkanı Murat Aydın ilgisinden ve desteklerinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
# Kocaeli, İzmit, destek

11 Mar 2021 - 16:48 - Gündem

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