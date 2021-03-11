Belediye çalışanı yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Başiskele Belediyesi Yuvacık Merkezde Park Bahçeler Müdürlüğünde kaynakçı olarak çalışan Salih Dereci (45) iş yerinde sabah molasında rahatsızlandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dereci, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Çevresinde ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen, 2 çocuk babası Dereci’nin ölümü Belediye çalışanlarını ve ailesini derinden üzdü. Başiskele Bahçecik mevkiinde ikamet eden Salih Dereci’nin kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucu belli olacağı öğrenildi.