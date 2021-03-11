Alınan bilgiye göre Başiskele Belediyesi Yuvacık Merkezde Park Bahçeler Müdürlüğünde kaynakçı olarak çalışan Salih Dereci (45) iş yerinde sabah molasında rahatsızlandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dereci, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Çevresinde ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen, 2 çocuk babası Dereci’nin ölümü Belediye çalışanlarını ve ailesini derinden üzdü. Başiskele Bahçecik mevkiinde ikamet eden Salih Dereci’nin kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucu belli olacağı öğrenildi.
11 Mar 2021 - 17:02- Gündem Güncelleme: 11 Mar 2021 - 17:04
Belediye çalışanı yaşamını yitirdi
Başiskele Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde kaynakçı olarak çalışan 45 yaşındaki Salih Dereci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.,
11 Mar 2021 - 17:02 - Gündem Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.