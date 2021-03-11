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11 Mar 2021 - 17:05- Spor G: 11 Mar 2021 - 17:07

Derince bir fırsat daha tepti: 0-2

Erdem ÖVÜÇ
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3. Lig 1. Grup’ta mücadele Belediye Derincespor, Kızılcabölükspor’u konuk etti. Maçı 2-0 kaybeden sarı lacivertliler 7 maç sonra yenilgi ile tanıştı ve Play-Off ile arasındaki puan farkı 6’ya çıktı. 37. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan ekibimiz önemli bir fırsatı da tepmiş oldu

NE YAPTIN MESUT ?..

Derince Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekti. Derince’de Rıdvan’ın serbest vuruşunda top üst direkten dönerken konuk ekip de girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Mücadelenin 37. dakikasında rakibine faul yapan Mesut Can ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve Derince çok erken bir dakikada 10 kişi kaldı.

ATMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK

İlk yarı 0-0 biterken ikinci yarıya Melih’in yerine Sefa ile başlandı. İkinci 45 dakikada baskılı oynayan Derince bir kişi eksik olmasına karşın pozisyonlar da buldu. Mehmet Bağlı, Sefa, Enes ile pozisyonlar buldu. Öne geçmek için yüklenen ekibimiz 70’de kalesinde golü gördü. Sol kanattan verilen pas sonrası Mustafa kale önünde topa dokundu ve Kızılcabölük’ü 1-0 öne geçirdi.

MALATYA’YA GİDİYORUZ

Kalan zaman diliminde tüm hatları ile beraberlik golünü bulmak isteyen Derince 90+5’te ikinci golü buldu. Alperen’in pasında Şefik için golü atmak zor olmadı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Derince’nin, Ofspor’un da kazanması ile Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı 6’ya çıktı. Belediye Derincespor önümüzdeki çarşamba günü deplasmanda Malatya temsilcisi Yeşilyurt ile karşılaşacak. 

BELEDİYE DERİNCESPOR: 0-KIZILCABÖLÜKSPOR: 2

STAT: Belediye Derince Doğal Çim Stadı

HAKEMLER: Yakup Bakır**, Aykut Yılmaz**, Coşkun Yalçın**

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre Genç*, Rıdvan Aykan**, Bertuğ Başdemir**, Melih İnan** (Sefa Durmuş Dk.46**), Koray Baykara**, Mehmet Bağlı** (Ramazan Özkabak Dk.76*), Efe Karaoğlu**, Muhammed Enes Yılmaz** (Dk.86 Tayfur Emre?), Mesut Can Tunalı?, Sinan Morgil*** (Kubilay Serbest dk.90?), Fatih Yıldırım**

KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas Türengül***, Kadir Kurt***, Mustafa Altun*** (Can Bayırkan Dk.78 *), Ozan Şamiloğlu***, Hayrettin Cengiz***, Ümit Hatipoğlu***, Ömürcan Yıldırımlı* (Şefik Can Erel dk.58**), Alpay Eroğlu** (Ertuğrul Yıldırım dk.78 (Alperen dk.83)), Atalay Gürel**, Hamit Bayraktar***, Abdullah Altıntaş**

GOLLER: Mustafa Altun (dk.70), Şefik Can (dk.90) (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Yunus Emre (Derince) Kadir, Alpay, Hamit, Alperen Kahraman (Kızılcabölük)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Mesut Can, (Derince)

 

# Derince

11 Mar 2021 - 17:05 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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