Gölcük, öyle de olmuyor böyle de be ‘kardeş’im: 1-2

Misli.com 3.LİG 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, mum gibi eriyor. Teknik adam değişikliği de iç sahadaki yenilgiye kalkan olamadı. Osmaniye’yi konuk eden takım öne geçtiği bu maçı da 2-1 kaybetti. Esen Kardeşler ile ilk kayıp yaşandı
DİKİŞ TUTTURAMIYORLAR
Adil Kuru’nun yerine göreve getirilen Eser Kardeşler, üç gün içerisinde takımını hazırlamaya çabaladı, ama tabii ki bu süre yeter olmadı. Osmaniyespor gibi sıradan bir takımı konuk eden 35 yıllık rekortmen profesyonelimiz Gölcükspor, dün evindeki maçta öne geçmesine rağmen, yenilmekten kurtulamadı. 50.dakikada Veli’nin golüyle öne geçen Kırmızı Siyahlılar, son 20 dakikaya kadar bu skoru korudu. 71. Dakikada Osmaniyeli Yavuz Koç, penaltıdan durumu eşitledi. 75. dakikada ise Alpay Aldemir, ev sahibinin paniğinden yararlanıp durumu 2-1’e getirdi ve konuk ekip 3 puanı alıp gitti, Gölcükspor düşme hattına demir attı. Kırmızı Siyahlılar önümüzdeki hafta çarşamba günü Tokat Erbaa takımına konuk olacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.