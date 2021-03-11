Gölcük, öyle de olmuyor böyle de be ‘kardeş’im: 1-2

Misli.com 3.LİG 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, mum gibi eriyor. Teknik adam değişikliği de iç sahadaki yenilgiye kalkan olamadı. Osmaniye’yi konuk eden takım öne geçtiği bu maçı da 2-1 kaybetti. Esen Kardeşler ile ilk kayıp yaşandı

DİKİŞ TUTTURAMIYORLAR

Adil Kuru’nun yerine göreve getirilen Eser Kardeşler, üç gün içerisinde takımını hazırlamaya çabaladı, ama tabii ki bu süre yeter olmadı. Osmaniyespor gibi sıradan bir takımı konuk eden 35 yıllık rekortmen profesyonelimiz Gölcükspor, dün evindeki maçta öne geçmesine rağmen, yenilmekten kurtulamadı. 50.dakikada Veli’nin golüyle öne geçen Kırmızı Siyahlılar, son 20 dakikaya kadar bu skoru korudu. 71. Dakikada Osmaniyeli Yavuz Koç, penaltıdan durumu eşitledi. 75. dakikada ise Alpay Aldemir, ev sahibinin paniğinden yararlanıp durumu 2-1’e getirdi ve konuk ekip 3 puanı alıp gitti, Gölcükspor düşme hattına demir attı. Kırmızı Siyahlılar önümüzdeki hafta çarşamba günü Tokat Erbaa takımına konuk olacak.