Darıca, İstanbul’da puanla döndü: 0-0

Misli.com 3.lig 2.Grup temsilcimiz, transfer yasaklısı Darıca Gençlerbirliği’nin gençleri onur mücadelesini sürdürüyor. Dünkü tatsız tuzsuz maçta kalite, heyecan yoktu, kadın hakem vasat kaldı.

DARICA BASKI ALTINDA OYNADI

İstanbul deplasmanında Halide Edip Adıvar Spor Kulübü’ne konuk olan ve son haftalarda galibiyeti unutan Darıca, bitkin gözüktü. Kondisyonuyla dikkat çeken ekibini bu durumu şaşırttı. Ender Alkan’ın görevden ayrılmasıyla belirgin bir düşüş yaşayan ekip, dün de fark yemekten kurtuldu. Halide Edip takımı baskılı oynarken, inanılmaz goller kaçırdı, onlar da vasatı aşamadı. Maç başladığı gibi 0-0 sona ererken, Darıca, istediğini aldı. Haftaya çarşamba günü rakip Tokatspor.