Murat Cem resmen yıkıldı!

Kocaelispor’un istikrarlı, mücadeleci ve yüksek tempolu futbolcularından Murat Cem Akpınar, 3-0 kazanılan Ergene Velime maçının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu. İyi oyununu golle de süslemesini bilen Murat Cem, Keçiörengücü ile deplasmanda oynanan kupa maçının ardından ikinci kez Kocaelispor adına fileleri havalandırmasını bildi.Etkili orta saha oyuncusu Velimeşe maçında çok talihsiz bir an yaşadı.

FURKAN İYİ ISIN!

Skor 2-0’ken orta sahada rakibine yaptığı çok da gerekli olmayan faul nedeni ile sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Murat Cem adeta yıkım yaşadı. Ankara Demirspor maçında forma giyemeyecek olan başarılı futbolcu Velimeşe maçının uzatma anlarında bulduğu golle biraz olsun moral bozukluğunu üzerinden attı. Trabzonspor’dan kiralanan,bu sezon 22 lig 3 de kupa maçında sahaya çıkan Murat Cem’in yokluğunda gözler Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’a çevrildi. Murat’ın yerine genç Furkan’ın sahadaki yerini alması bekleniyor.