Murat Cem resmen yıkıldı!

Kocaelispor’un istikrarlı, mücadeleci ve yüksek tempolu futbolcularından Murat Cem Akpınar, 3-0 kazanılan Ergene Velime maçının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu. İyi oyununu golle de süslemesini bilen Murat Cem, Keçiörengücü ile deplasmanda oynanan kupa maçının ardından ikinci kez Kocaelispor adına fileleri havalandırmasını bildi.Etkili orta saha oyuncusu Velimeşe maçında çok talihsiz bir an yaşadı.
FURKAN İYİ ISIN!
Skor 2-0’ken orta sahada rakibine yaptığı çok da gerekli olmayan faul nedeni ile sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Murat Cem adeta yıkım yaşadı. Ankara Demirspor maçında forma giyemeyecek olan başarılı futbolcu Velimeşe maçının uzatma anlarında bulduğu golle biraz olsun moral bozukluğunu üzerinden attı. Trabzonspor’dan kiralanan,bu sezon 22 lig 3 de kupa maçında sahaya çıkan Murat Cem’in yokluğunda gözler Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’a çevrildi. Murat’ın yerine genç Furkan’ın sahadaki yerini alması bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.