Sevdiklerinize Dinginlik Veren Deneyim Hediye Edin!

Hediye ve sürprizler hayatımızın en güzel parçasıdır. Alırken de verirken de büyük bir heyecan ve zevk duyduğumuz en özel sevgi ifadeleridir. Çünkü içinde mutlu etme amacı barındırır. Peki sürprizi sürpriz yapan nedir dersiniz? Şaşırtıcı olmasıdır elbette. Beklenmeyen hediyeler, bir anda karşınıza çıkan kutlamalar, hem de sevdiklerinizden gelen kutlamalar. Hediye bir sürpriz niteliği taşır ancak, sürpriz denince birazcık hareket ararız öyle değil mi? Bodo.com, deneyim hediye tarzı ile hem aktivite hem hediye sağlıyor. Günümüzde gelişen teknoloji, artan çalışma saatleri, zihnimizi meşgul eden yoğunluklar kendimize ve sevdiklerimize kaliteli vakit ayırmamıza pek fırsat bırakmıyor. Bir de kendimiz de buna fırsat vermeyebiliriz tabi. Ancak bu çağda en çok ihtiyacımız olan şey bu, hareket, aktivite ya da etkili dinlenme. Bununla birlikte bu hareket alanlarının bizlere neler kattığı ve ne şekilde sunulduğu da önemli elbette. Bodo’nun deneyim hediye tarzı sizlere, sevdiklerinize özel zamanlar hediye etme fırsatı sunuyor. Özel günlerin vazgeçilmez kutlamalarını, dört duvar arasına sıkışıp, alışılmış hediyelerle sınırlandırmayın.Kendinizi, bodo ile eşsiz gökyüzünün, masmavi denizin, yemyeşil ormanların ve sizi kendisine çağıran yüksek dağların cazibesine bırakın.

Bodo sürpriz aktiviteler

Sürprizlerin temasını seçebileceğiniz ve o deneyimlerden tek bir hediye değil, birkaç hediye seçeneği sunma şansı veren bodo.com, her bir deneyim için sunduğu 9 aylık kullanım süresi ile sizleri fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor. Üstelik bu deneyimleri satın alabilmek ve hediye haline getirmek de, oldukça kolay ve eğlenceli. Başka platformlar üzerinden ayrı ayrı araştırmanız, incelemeniz ve anlaşmanız gereken deneyim hediye alma süreci bodo ile oldukça kısa sürede ve kolay gelişmekte. Onlarca içerik, güvenilir anlaşmalı kurumlar ve kolay erişim, hepsi Bodo’da! Arkadaşlarınızla heyecan ve gerilim yüklü bir eğlenceye ne dersiniz? ‘’Korku Evi Oyunu’’. Özellikle korku filmi severler için, ve korkularını yenmek isteyenler için akıl almaz bir deneyim ve harika bir haftasonu aktivitesi. Sınıf arkadaşlarınızdan birinin doğum gününü, neden hep birlikte, muhteşem bir pistte yarışarak ? "Karting". Daha önce yaşamışlar için, özlem dolu bir tekrar, yeni tanışacaklar için ise büyük bir heyecan olacak. Kurumunuzun çalışanlarına motive edici bir hediye vererek, başarılarını ödüllendirmek istiyorsanız, "ATV Turu" deneyim hediyesini tercih edebilir, hem onlara hem kendinize, sıradışı zamanlar yaşayabilirsiniz.

Dinginlik veren deneyimler

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