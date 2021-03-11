Büyükakın’dan arsa sahiplerine uyarı “Arsalarınız satmayın”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan toplantıda 68 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste gündem maddesi öncesi İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. Yılı münasebetiyle İstiklal Marşı’na davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabul edilişinin 100. yılı. Bugünün anlamına binayen bir İstiklal Marşı okuyalım. Sizleri hem de kurucu meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletvekillerimiz meclisin kurulması için şehit düşeler ve gazilerimiz, Mehmet Akif Ersoy’un da huzurunda saygı duruşuna ve İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyorum” dedi.

“FAZLA VİRAJA BARİYER TALEBİ”

Meclis toplantısı öncesi muhalefet grubu meclise yazılı olarak cevap verilmesi üzere önerge sundu. CHP Grubu tarafından verilen ilk önergede, Derince Çınarlı mahallesi Karabey mevkisin de yaşayan vatandaşların yol ve su problemi soruldu. Bir diğer önergede ise Karamürsel Pazarköy Mahallesini birbirine bağlayan karayolunun, coğrafyanın yüksek eğime sahip olmasından dolayı çok sayıda keskin viraja sahip olduğu, bu durumun taşıt trafiği açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Önergede Tepe Yolu Mevki ile Düğün Salonu Mevki arasında gerekli noktalara koruyucu bariyer konulması talep edildi.

“DERE ISLAHLARI NE AŞAMADA”

CHP Grubu tarafından sunulan bir başka önergede ise Seka Deniz düğün salonunun çatısının yeniden yapılmasının gerekçesi soruldu. Önergede yapılan çatının maliyeti soruldu. CHP’nin bir diğer önergesinde “KBB 2021 performans programında yer alan Hisareyn Karıncadere Islah Projesi Kamulaştırması, Hisareyn Batakdere Islah Projesi Kamulaştırması, ISU 'nun 2021 yılı performans programında bulunan Gölcük ilçemiz için hazırlanan 1,9 km Karınca Dere Islah Projesi, 180 m Ekşi Dere Islah Projesi, 1,4 m Batak Dere Islah projeleri hangi aşamadadır? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın konuya uygun olarak DSİ Büyükşehir tarafından yapılmış tüm dere yataklarının bakım-temizliklerinin yapılması ve 2021 yılı performans programında ilçemizdeki dere ıslah projelerinin durumları hakkında gerekli bilgilendirmenin tarafımıza sözlü ve yazılı olarak yapılması arz ve talep olunur” ifadeleri kullanıldı.

“GÖLCÜK BELEDİYESİ LOGOLARI DA EKLENSİN”

CHP grubunun bir başka önergesinde ise Tamamlanan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yol çalışması sonrası Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi Yol düzenlemesinde sahilin elden geçirilmesi istendi. Önergede, “Mareşal Fevzi Çakmak Caddesindeki yol aydınlatmalarında sadece Büyükşehir logolu aydınlatmalar kullanılmıştır. Talebimiz projesi yürütülen Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi Yol düzenlemesinde yol aydınlatmalarında Gölcük Belediyemizin logosunun da olduğu aydınlatmaların kullanılmasıdır” denildi.

“EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZÜM BULMALIYIZ”

İYİ Parti Meclis üyeleri Nurcan Acaroğlu Göktaş ve Fevzi Canbaz, kadına yönelik şiddetin araştırılması için bir komisyon kurulması için soru önergesi verdi. İYİ Partili Nurcan Acaroğlu Göktaş, mecliste “Kadın cinayetlerinde artış görüyoruz. Hükümetin ya da yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı görünüyor. Yeni önlemler alınmaz ise bu durum artarak devam edecek. Bir komisyon kurarak Kocaeli’de önlemler almalıyız. Herhangi bir yerde kadın şiddet gördüğünde her partilinin üzüldüğünü biliyorum. El birliği ile bu soruna çözüm bulmalıyız. Kocaeli sınırları içinde tek bir kadını bile kurtarabilirsek bu bizim için başarı olur” dedi. Tahir Büyükakın komisyon kurulması için çalışmalara başlanacağını söyledi.

ANKARA’DA BAŞLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte evlenme kararı alan çiftlere ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) taraması yapılması için geçtiğimiz ay bir üniversite ile protokol imzalamıştı. Bugün gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde İYİ Partili Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, nikah öncesi çiftlere test yapılmasını önerdi.

NİKAH ÖNCESİ TEST

Göktaş ayrıca, “SMA çocukları öldüren bir hastalık. Evlenen bireylere evlilik öncesi test yaptırması ve taşıyıcı olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Kalıtsal hastalık olsa bile çocuklar sağlıklı doğabiliyor” ifade etti. Büyükakın, “Nikah işlemleri ile ilçe belediyelerimiz ilgileniyor. Belediyelerimiz bir form doldursun. Sağlık dairemiz konu ile ilgilenebilir. Testlere rağmen insanlar nikahlanmak isterse bunu engelleyemeyiz” dedi.

“VAKIFLARA BIRAKILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ”

Çayırova Atatürk, Özgürlük ve Yeni Mahallelerindeki nazım imar planı değişikliği ile ilgili konuşan CHP’li Orhan Tanış, “Kaldırılan ve park yapılan konut parselleri sahipleriyle takas yoluna gidiliyor. Parselin bir kısmı da vakfa kurs ve yurt binası yapmak üzere sosyal tesis olarak düzenleniyor. Vakfa özgü yapılan bu muamele hakkaniyetli midir? Yenimahalle 5480 adada yeşil alan oluşturulurken bir başka mahallede 1222 metrekare park alanı 420 metre düşürülmekte. Park alanı bozulmaktadır. Halk tarafından park olduğu bilinen alan burası. Vakfın 567 parseline karşılık 1605 metrekarelik kamu alanı verilmiştir. Plan tadilatından etkilenen insanların rızası alınmamıştır. Devletin bu alanları vakıf ve derneklerin inisiyatifine bırakmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

“ŞAŞKINLIKLA DİNLEDİM”

Konuyla alakalı söz alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Orhan Bey’i hayret ve şaşkınlıkla dinledim. Bir konu ancak bu kadar değiştirilir. Yeşil alanı yok denecek kadar az olan iki mahallemiz var. Biri Çayırova diğeri Yenimahalle. Hedefimiz yeşil alanı olmayan mahallelere yeşil alan oluşturmaktır. 3 parselin yeşil alana çevrilmesi mülkiyetinin başka alanlara taşınması ilçeye rahatlık getirecek. Vakfın taşındığı parselin kamuya ayrılan yerin vakıf tarafından kullanılacağını söylemesi yolda giden bir vatandaşa ‘Sen suçlusun’ demekten farkı yoktur” diye konuştu.

“İSPAT EDERSENİZ İSTİFA EDERİM”

Başkan Büyükakın ise “Siz asıl vakfa takıksınız onu söyleyemiyorsunuz. Cami yaptığımızda da kızıyorsunuz. Cami yeri için yer ayırıyoruz planın bütünselliği diyorsunuz” dedi. Başkan Büyükakın’a cevap veren Tanış, “Bunu ispatlarsanız ben Kocaeli Büyükşehir’de bulunan görevimi bırakırım. 3 metre ötedeki parkı kaldırarak yeni bir park alanı oluşturalım derseniz yanlış olur. Benim gizlediğim bir şey yok” dedi. KBB İmar Komisyonu Başkanı ve Başiskele Belediye Meclis Üyesi Sadullah Keleş ise konuyla ilgili “Azalan park yok. Toplam park alanı 1325 metrekare. 894 metrekare azalan kısım. 594 metrekare park artıyor. 1301 metrekarelik sosyo-kültürel tesis alanı konut alanı olarak talep edildi. Kültürel tesis alanı olarak düşündük henüz bir takas işlemi yapılmadı. Yurdun 567 metrekare alanına 1300 metrekare alan vermedik” dedi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

“EŞİTLİK MESAFESİNE AYKIRI”

Gölcük Çiftlik Mahallesi, imar adaları arasında kalan bölgede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu hakkında söz alan ve maddeye şerh koyduklarını belirten CHP’li Tanış, “Bazı parsellerde imar haklarını kullanmakta sorun çıktığı gerekçesiyle ticari adalarda emsali 0.90 ve 1.21 çeklinde belirlenmiş yapı şartları emsal ve kat değişikliği olmadan yapılması teklif edilmektedir. Bir bölgede emsal değerini artırırken parsel büyüklüklerini yeniden düzenlemek gerekiyor. Plan değişikliği önerilen adalar arasında ulaşımın 7-10-17 metrelik yollarla sağlanması dikkate alındığın çekme mesafelerini 3 metreye kadar düşürdüğümüzde mevzuattaki mesafeye uygun olmayacağı görülmektedir. Parsel malikleri arasındaki eşitlik ilkesine aykırı olduğu da gözden kaçmamaktadır” dedi.

“HATIRIM İÇİN KABUL EDİN”

Maddeyle ilgili söz alan Ali Yıldırım Sezer, 356 adet taşınmaz bulunuyor. 233 adet yapı bulunduğu görülüyor. 2011 yılında yapılan revizyon öncesi istikamet hattı belirtilerek yapılaşma ve konut bölgesinde kalıyor. Ticaret ve kullanım alanında herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Buradaki 57 taşınmaz 1613 metrekare yoğunluğu kullanamıyor. 11 adet parsel mevcut çekme mesafelerine göre yapılaşamıyor. Yeni bir yapılaşma yapılmaksızın parsel sahiplerinin talebiyle imar durumu aynı kalmak kaydıyla çekme mesafesinin 3 metreden az olmamak kaydıyla bunu talep ediyoruz” diye konuştu. Büyükakın, konuşmaların ardından CHP’li meclis üyelerine maddeyi kabul etmelerini istedi. Büyükakın, “Biz burada mağduriyeti önlemeye çalışıyoruz. Siz de bu maddeyi kabul edin. İyilik yapıyoruz burada. Benim hatırıma kabul edin” dedi. Ancak CHP grubu açıklamalardan tatmin olmadığı için ret oyu kullandı. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti.

SÜRE UZATIMI ALDI

Gebze Belediyesi Sultan Orhan Mahallesi’nde eski askeri kışla alanı ve çevresinin Millet Bahçesi ve farklı kullanımlara ayrılmasına gelen itirazlar değerlendirilecek ve sonuca başlanacak. Gündemin 61. Maddesi ise Körfez Belediyesi’nde bulunan Mimar Sinan, Barbaros ve Güney Mahallelerinin dahilinde TÜPRAŞ Özel Güvenlik Bölgesi sınırı güncellenmesi maddesi süre süre uzatımına gitti.

PROTOKOL KOMİSYONA İADE EDİLDİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Turgut Spor Kulübü Derneği arasında, Kocaeli ilinde başarılı çocukların desteklenmesi, engelli bireylerin spor ile buluşturulması, geleneksel sporların yaygınlaştırılması, gençlerin kötü alışkanlıklarından korunarak spor ile buluşturulması, sporun gelişimine katkı sağlamak, spora teşvik etmek, sporun her yaşta yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesine dair protokol imzalanması gündemi oy birliği ile komisyona iade edildi.

DİRİLİŞ KAMPLARI ANTİKKAPI’YA DEVREDİLEMEDİ

Meclis toplantısının 65. Gündem maddesinde Diriliş Kampları ile ilgili. Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri Birimi tarafından faaliyetleri devam eden Diriliş Kamplarının Antikkapı A.Ş.’ye devredilmesi görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Antikkapı’ya Kandıra’da bulunan Kerpe Gençlik ve Spor Kampı ile Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı da devredilmesi maddesi oy birliği ile komisyona iade edildi. Öte yandan Kartepe Teleferik Hattı yapım işinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte SİP uygulamasının yapılması için idareye yetki verilmesi maddesi yine oy çokluğu ile komisyona iade edildi.

ARSA SAHİPLERİNE SESLENDİ

Başkan Büyükakın meclisin sonunda İzmit Alikahya’da birkaç yıl önce yapılan Kocaeli Stadyumu’nun etrafındaki arsa sahiplerine seslendi. Stadın etrafında imar planlaması yapacağız. Bir grup insanın spekülasyonlar için arsa temin etmeye çalıştığını duydum. Bunu lütfen oradaki hak sahipleri ile konuşun arsalarını kimse satmasın. İki uyanığın olduğunu Duyduk. Şimdi açıklamayacağım. İlerleyen dönemde açıklayabilirim İmar düzenlemesi yapılacak. Tarım alanları kaldırılacak, fonksiyonlar değiştirilecek. Uyanıklar bunu bir şekilde öğrenenler arsa toplamaya çalışıyorlar. Onlara fırsat doğmaması, birilerinin canı yanmaması için sizin bilginize sunma gereği duydum” dedi.

25 MİLYONLUK TESİS YAPILACAK

Meclis toplantısında gündem görüşülmesi sonrası 6. Gündem maddesine geri dönüldü. Başiskele’deki imar değişikliğini içeren gündem maddesine Yeniköy Merkez Mahallesinde bulunan termal su tartışıldı. İlçeye değer kazandıracağı ifade edilen alan için Büyükşehir Belediyesi 25 milyon lira değerinde termal tesis inşa edecek. Konu ile ilgili konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Orası bir turizm alanı olarak planlandı. Oradaki su kadar önemli bir projeydi. Burada bir gelecek çiziyoruz. Yaklaşık iki yıl çalıştık. Bu Başiskele için önemli bir proje. Burada günübirlikte tesisi alanını projeye yerleştirdik. Şuanda proje çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yaz temel atacağız. Bölgenin gelişmesi adına çok önemli bir proje olacak” dedi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Bir tesis yapılacak. Başiskele ve ilimize değer katacak. Bunun yatırımı 25 milyon civarında” dedi.

“GEÇİCİ KOMİSYON KURULDU”

Mahalle statüsünden köy statüsüne geçecek olan mahaller için komisyon kurulması teklifi mecliste onaylanacak. Konu ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkaı Tahir Büyükakın, “Her yer köy olsun demek sağlıklı bir yaklaşım değil. Toplu konutun gelişmiş olduğu, villaların yapıldığı yerlere köy demek, köyün ruhuna aykırıdır. Bunun için geçici bir komisyon oluşturma kararını oylarınıza sunuyorum. Salı günü yapılacak mecliste komisyonu oluşturalım” dedi. Geçici komisyon için her partiden bir ismin seçilmesi kararı alındı. Komisyon önümüzdeki meclis toplantısında belirlenecek.