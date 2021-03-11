Başiskele Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na Başladı

Başiskele Belediyesi tarafından Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla 2019’un ikinci yarısında kurulan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam ederken meslek edindirme kurslarına da başladı.
Başkan Özlü’nün Seçim Beyannamesi’nde de yer alan ilçedeki iş gücü potansiyelini harekete geçirmek, istihdam seferberliğine Başiskele’den destek vermek amacıyla hizmet vermeye başlayan BAŞKİM, iş birliği yaptığı firmaların talepleri doğrultusunda Bilgisayarlı Muhasebe Kursu’na başladı.
Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne muhasebe işi için başvuran ve bu meslekte az da olsa deneyimi olan 12 kişi, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde verilen kursa başladı. Haftanın 4 günü, günde 5 saat olarak yapılan dersler 1 ay sürecek.
BAŞKAN ÖZLÜ KURSİYERLERİ ZİYARET ETTİ
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Koronavirüs Salgını dolayısıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak eğitimlerine devam eden kursiyerleri ve eğitimcileri ziyaret etti.
Kurslarda görev yapan eğitimcilerinden eğitimlerle ilgili bilgi alan Başkan Özlü, kursiyerler ile sohbet ederek yeni mesleki hayatlarında kendilerine başarılar diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.