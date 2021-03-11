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11 Mar 2021 - 17:40- Asayiş G: 11 Mar 2021 - 17:41

Motosiklet hırsızı 3 kişi polise yakalandı

İzmit Ömeağa Mahallesinde park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 8 Mart günü meydana gelen olayda park halindeki motosiklet çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve daha önce de benzer suçlardan 35 kaydı bulunan T.Ö., çeşitli hırsızlık suçlarından 30 kaydı bulunan G.K. ve çeşitli hırsızlık ve yaralama suçlarından toplam 10 kaydı bulunan B.Y. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli, İzmit

11 Mar 2021 - 17:40 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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