Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 8 Mart günü meydana gelen olayda park halindeki motosiklet çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve daha önce de benzer suçlardan 35 kaydı bulunan T.Ö., çeşitli hırsızlık suçlarından 30 kaydı bulunan G.K. ve çeşitli hırsızlık ve yaralama suçlarından toplam 10 kaydı bulunan B.Y. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11 Mar 2021 - 17:40- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2021 - 17:41
Motosiklet hırsızı 3 kişi polise yakalandı
İzmit Ömeağa Mahallesinde park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.