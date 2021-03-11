Motosiklet hırsızı 3 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 8 Mart günü meydana gelen olayda park halindeki motosiklet çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve daha önce de benzer suçlardan 35 kaydı bulunan T.Ö., çeşitli hırsızlık suçlarından 30 kaydı bulunan G.K. ve çeşitli hırsızlık ve yaralama suçlarından toplam 10 kaydı bulunan B.Y. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.