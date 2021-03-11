CHP Milletvekillerinden Kocaeli çıkarması

Ekonomik buhrandan çıkış için vatandaşların sesini meclise taşımak adına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından başlatılan program kapsamında partinin önde gelen 11 milletvekili ilimize geldi. 2 gün boyunca ilimizde Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze’de esnaf, sendika, dernek ve sivil toplum örgütlerini ziyaret edecek olan 11 milletvekili programında ilk gününde ilçelerde adeta çıkarma yaptı. Gün boyu farklı noktalarda gerçekleştirdikleri ziyaretlerle vatandaşların taleplerini dinleyen CHP’li heyet, kendilerine iletilen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak, Kocaeli halkının sesini duyuracak.

DEV KADRO İLE ÇIKARMA

Darıca'da Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Dilovası'nda İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Çayırova'da Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Gebze'de Giresun Milletvekilimiz Necati Tığlı, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ziyaretleri CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile gerçekleştirdi.

DİLOVASI VE DARICA

CHP’li heyet Dilovası’nda S.S. 154 Nolu Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Osman AKTAŞ ve yönetimi, çeşitli lojistik firmaları, ve Bağdat Caddesi esnafını ziyaret etti. Darıca’da Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Tevfik Özdinçer ve yönetimi, Darıca İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz ve yönetimi, Darıca Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız ve yönetimi, Darıca Cemevi, Darıca merkezindeki çarşı esnafı, çarşı merkezi Pazar esnafı, Sırasöğütler Perşembe Pazarı esnafı ve Osmangazi Aşuroğlu Caddesi esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

GEBZE VE ÇAYIROVA

Gebze’de Gebze Beylikbağı Spor Kulübü Başkanı Fatih Ümit Yalsız ve yönetimi, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükrüye Kavran, Adem Yavuz Mahallesi Muhtarı Ekrem Usanmaz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sedat Kıldacı, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Necati Kütük, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Arslan, Beylikbağı Mahallesi Muhtarı Mesut Akbayrak ve Ulus Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın'dan, Gebze Beylikbağı Şehit Faruk Arslan Polis Merkezi'ni, CHP Gebze Yavuz Sultan Mahalle Temsilciliği, Giresun İş Adamları ve Bürokratlar Derneği Başkanı Kemal Tokmak ve yönetimi ziyaret edildi. Çayırova’da ise Yenimahalle, Çayırova Mahallesi İnönü Mahallesi Atatürk Mahallesi, Özgürlük Mahallesi, Emek Mahallesi esanfı ve Akse Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı esnafı ziyaret edildi.