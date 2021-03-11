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11 Mar 2021 - 20:45- Gündem G: 11 Mar 2021 - 20:54

Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 46 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 290’e yükseldi. Toplamda 34 milyon 694 bin 624 test yapıldı. Bugün yapılan 146 bin 386 testten, 14 bin 46 yeni vaka sayısı, 821 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 835 bin 989 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 231 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 659 bin 93’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 310 olduğu açıklandı.
# covid-19

11 Mar 2021 - 20:45 - Gündem

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