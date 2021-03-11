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11 Mar 2021 - 23:19- Gündem G: 11 Mar 2021 - 23:21

Çocuk Ödül Market çalışmaya başladı

Toplanan atığın ağırlığına göre kırtasiye, temizlik ve gıda ürünlerinin hediye edileceği Çocuk Ödül Market’in startı pilot bölge olan Hacı Hızır Mahallesi’nde verildi. İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, “Çöp diye bir şey yoktur. Geri dönüştürülebilen her şey zenginliğimizdir” dedi

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İzmit Belediyesinin İzmit Kent Konseyi’nin önerisiyle Çınar Atık ile birlikte geliştirdiği, çocuklarda ödüllendirmeyle çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan Çocuk Ödül Market Projesi’ne pilot uygulama alanı Hacıhızır Mahallesi’nde törenle start verildi. Programa; İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, belediye başkan yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Hacı Hızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. 

ZENGİNLİĞİMİZİ ÇÖPE ATMAYALIM

İzmit Kent Konseyi’nin fikriyle projenin hayata geçirildiğini belirten İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, “Çocuk Ödül Market projesi geri dönüşüm alanında ülkemizin çöpe giden zenginliğini geri kazanmak adına çok kıymetli. Göreve geldiğimizden beri ‘Çöp diye bir şey yok’ diyoruz. Çöpe attığımız her şey inanın bu kentin ve ülkenin zenginliği. Bu zenginliği çöpe atmayalım. Geri dönüştürelim ki ülkenin ve kentin bütçesine katkısı olsun. Çocuklarımızın geleceğini hep birlikte kurtarmak aslında bu zenginlikleri geri kazanmakla başlar. 

ÇOCUKLAR ŞİMDİDEN KAZANIYOR

Bu anlamda çocuklarımızın da bu farkındalığı edinmesi, bu zenginliğe sahip çıkmasını arzu ediyoruz ki şimdiden bu projeye sundukları katkıyla ev bütçesine de destek olur hale geldiler. Bu çok kıymetli bir şey. Bu farkındalığa öncülük etmeleri nedeniyle özellikle değerli kent konseyimizin ve siz değerli destekçilerimizin emeğine sağlık. Buradaki pilot uygulama sonuçlarını göreceğiz. Başarılı olursa diğer mahallelerimizde de bu uygulamayı yaygınlaştıracağız. İstiyoruz ki kentimiz kazansın, çocuklarımız ve geleceğimiz kazansın. Bu gelecek hepimizin” diye konuştu.

ATIĞINI GETİR, ÖDÜLÜNÜ GÖTÜR

Çocuk Ödül Market Projesi’nin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği olan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Başkanımızın desteğiyle bugün kent olarak bir ilke daha imza atıyoruz. Bu çevre atık projesiyle çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşümün ne anlama geldiğini aşılamak ve farkındalık yaratma amacındayız. Çocuklarımız atıkları toplayıp getirdiğinde karşılığında eğitimlerinde kullanabilecekleri kırtasiye ürünleri, annelerinin mutfaklarında kullanabileceği gıda ve temizlik ürünleri gibi ödüller alacaklar” sözlerini kaydetti. 

ÇOCUK ÖDÜL MARKET PROJESİ

Çocuk Ödül Market Projesi için Kertil Tekke Meydanı’nda muhtarlık binasının yanına atık getirme merkezi hazırlandı. Çocuklar ve aileler mesai saatleri içinde ambalaj, pil, yağ, elektronik, tekstil gibi atıklarını bu merkeze getirecek. Getirilen atıklar tartılarak kilosu 0,50 TL’den hesaplanacak. Toplam tutar karşılığında süt, bisküvi, defter, kalem, silgi, kitap, boyama kitabı, boya kalemi, yap-boz ve çeşitli çocuk oyunlarını alma hakkı kazanılacak. Ayrıca projeyi desteklemek isteyen de ürün bağışında bulunabilecek.

# İzmit, destek, çocuk

11 Mar 2021 - 23:19 - Gündem

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