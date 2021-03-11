Cem Şakoğlu Hürriyet'in danışman oldu

Kartepe Gazetesi imtiyaz sahibi Cem Şakoğlu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e danışman oldu. Başkan Hürriyet’in basın danışmanlığını yürütecek olan Cem Şakoğlu 15 Mart pazartesi günü yeni görevine başlayacak. Hürriyet başkan yardımcısı sayısını 6’dan 7’ye çıkardı. Emirşah Torun ile birlikte belediyedeki başkan yardımcısı sayısı da 7’ye yükselecek.

2 İSİM DAHA DIŞARIDAN

Hürriyet, bugüne kadar bulunan üç koordinatörüne ek üç yeni ismi daha koordinatör olarak görevlendirdi. İzmit Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yapan Süleyman Şen, Yaşar Kardeş, Mehmet Baştürk’ün yanı sıra yine bir belediye meclis üyesi olan Devrim Bal koordinatör olarak görevlendirildi. 4 meclis üyesi koordinatörün yanına iki de dışarıdan isim ekleyen Başkan Hürriyet, CHP İl yöneticiliği görevinden istifa eden Hakan Yalçın ile CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı Ozan Aksu’yu da koordinatör olarak görevlendirdi.