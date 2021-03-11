Hürriyet, Spor İşleri personeliyle 2021 projelerini masaya yatırdı

İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Cephanelik Spor Tesisleri’nde Spor İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hürriyet’e, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa eşlik etti. Başkan Hürriyet, büyük bir coşkuyla imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası Spor İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelirken 2021 yılında yapılacak projeleri de masaya yatırdı.



ADİL BİR SÖZLEŞME YAPTIK

Başkan Hürriyet, “Yaptığımız tasarruf hamleleri işçilerimize zam olarak geri döndü. Her zaman söylediğim gibi sizlerin maaşlarını ben vermiyorum, millet veriyor. Çalışanlar da milletin bir parçası ve onların daha iyi koşullarda çalışması için bu sözleşmeyi titizlikle hazırladık. Bir KHK devam değil, toplu bir sözleşme yapalım dedik. Nihayetinde aynı iş kolunda çalışan işçilerin eşit ücreti aldığı adil bir sözleşme yaptık.”



KADINLARIMIZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ

“Sözleşmemize Kocaeli’deki hiçbir belediyede olmayan 1 Mayıs ikramiyesini ekledik. Tüm çalışanlarımıza Kurban Bayramı’nda bin 500 lira ikramiye ve Ramazan Bayramı’nda gıda kolisi desteği vereceğiz. Tabi kadınlar bizim için kıymetli. Bu sözleşme ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personellerimize izin verdik. Erkek çalışanlarımızın kadına şiddet uygulamaları halinde yaptırımlarla karşılaşacakları bir sözleşme oluşturduk.”



İNSANLARIN RUHUNDAKİ YARALI TAMİR EDEBİLMEK İÇİN

“Çok büyük emeklerle İzmitlilere hizmet ediyorsunuz. Çocuklarımızı birçok kötülükten korumak adına kültürel ve sportif faaliyetler önemli araçlar. Bu konuda insanlara dokunmak, pandeminin yarattığı mutsuzlukları öteleyebilmek, insanların ruhundaki yaraları tamir edebilmek için yapacağınız çalışmalar çok kıymetli. Bu anlamda işinize dört elle sarılarak siyaset üstü bir çalışma yapmanızı diliyorum.” ifadelerini kullandı.



BAŞKANIMIZ EMEĞİN DEĞERİNİ VERDİ

Sendika Başkanı Vedat Küçük ise “Şahsım, sendikam ve sizlerin adına başkanımıza teşekkür ediyorum. KHK döneminde çekilen çilelerin son bulması için belediyemizde çalışan tüm emekçi arkadaşlarımız adına yapmış olduğumuz bu toplu sözleşmede, emeğin değerini veren bir anlayışla elindeki tüm imkanları tek bir sözleşmede bize tanıdığı için teşekkür ediyorum.”



EN BÜYÜK PAY BAŞKANIMIZIN

“Diğer belediyeler KHK’nın devamı olarak sözleşme yaptılar. Biz imkanların en üstünü zorlayarak toplu sözleşme yaptık. Bu başarıda en büyük pay başkanımızındır. Bize bu kadar kıymet veren bir belediye başkanıyla çalışmaktan kendim ve sizler adına büyük bir kıvanç duyuyorum.” dedi.



2021 PROJELERİ KONUŞULDU

Hürriyet ve Küçük’ün konuşmaları personeller tarafından büyük alkış alırken, personel sözleşme nedeniyle Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Spor İşleri Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarında yaptığı faaliyetler değerlendirilirdi. Toplantıda, Spor İşleri Müdürlüğünün 2021 yılını kapsayan yerel ve ulusal çapta ses getirecek projeleri de masaya yatırıldı.