Emirşah Torun İzmit Belediyesi’nde!

Aslen Ağrılı olan ve İzmit’te birçok okulda idarecilik görevinde bulunan Emirşah Torun’un İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı’na getirileceği öğrenilmişti. Son olarak Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi’nde müdür olan Torun’un başkan yardımcılığı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne talep yazısı yazılmıştı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bugün itibariyle Emirşah Torun’un atamasını onayladı. Önümüzdeki hafta görevine başlayacak olan Torun artık İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yardımcısı olarak devam edecek.