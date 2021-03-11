Aslen Ağrılı olan ve İzmit’te birçok okulda idarecilik görevinde bulunan Emirşah Torun’un İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı’na getirileceği öğrenilmişti. Son olarak Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi’nde müdür olan Torun’un başkan yardımcılığı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne talep yazısı yazılmıştı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bugün itibariyle Emirşah Torun’un atamasını onayladı. Önümüzdeki hafta görevine başlayacak olan Torun artık İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yardımcısı olarak devam edecek.
11 Mar 2021 - 21:39- Gündem Güncelleme: 11 Mar 2021 - 23:42
Emirşah Torun İzmit Belediyesi’nde!
Uzun yıllar İzmit’te çeşitli okullarda idarecilik görevinde bulunan Emirşah Torun’un İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı için İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne talep yazısı yazılmıştı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bugün itibariyle Torun’un atamasını onayladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.