Kartepe Maşukiye Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi Uzun, akşam saatlerinde iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Uzun'un cenazesinin Cuma günü ögle namazını muteakip Bağdat Camii'nden kaldırılıp Masukiye' de toprağa verileceği öğrenildi.
11 Mar 2021 - 23:50- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2021 - 23:55
İş yerinde kalp krizi geçirdi kurtarılamadı!
Kartepe Maşukiye Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi Uzun, akşam saatlerinde iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 2 ç...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.