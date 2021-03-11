İş yerinde kalp krizi geçirdi kurtarılamadı!

Kartepe Maşukiye Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi Uzun, akşam saatlerinde iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Uzun'un cenazesinin Cuma günü ögle namazını muteakip Bağdat Camii'nden kaldırılıp Masukiye' de toprağa verileceği öğrenildi.