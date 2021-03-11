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11 Mar 2021 - 23:50- Asayiş G: 11 Mar 2021 - 23:55

İş yerinde kalp krizi geçirdi kurtarılamadı!

Kartepe Maşukiye Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi Uzun, akşam saatlerinde iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 2 ç...

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kartepe Maşukiye Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi Uzun, akşam saatlerinde iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Uzun'un cenazesinin Cuma günü ögle namazını muteakip Bağdat Camii'nden kaldırılıp Masukiye' de toprağa verileceği öğrenildi. 
# çocuk

11 Mar 2021 - 23:50 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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