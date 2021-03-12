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12 Mar 2021 - 11:30- Gündem G: 12 Mar 2021 - 13:02

İnternet Editörümüz Büşra Çetin’in acı günü

Gazetemizin internet editörlerinden Büşra Çetin’in babaannesi Sıdıka Çetin 80 yaşında geçirdiği zatürre nedeniyle vefat etti

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Gazetemizin İnternet Editörü Büşra Çetin, 80 yaşındaki babaannesi Sıdıka Çetin’i kaybetti. Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde dünyaya gelen ve Bursa’da ikamet eden 2 çocuk annesi Sıdıka Çetin, geçirdiği zatürre nedeniyle önceki akşam hayatını kaybetti. Sıdıka Çetin’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kocaeli Gazetesi Ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
# çocuk, Kocaeli

12 Mar 2021 - 11:30 - Gündem

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