İnternet Editörümüz Büşra Çetin’in acı günü

Gazetemizin İnternet Editörü Büşra Çetin, 80 yaşındaki babaannesi Sıdıka Çetin’i kaybetti. Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde dünyaya gelen ve Bursa’da ikamet eden 2 çocuk annesi Sıdıka Çetin, geçirdiği zatürre nedeniyle önceki akşam hayatını kaybetti. Sıdıka Çetin’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kocaeli Gazetesi Ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.