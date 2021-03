Bakan Soylu Kocaeli açıklaması! "Artış oranı yüzde 69.6"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Genel Merkezinde yapılan Birim Amirleri Muhafaza Bölge Değerlendirme Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Soylu konuşmasında, trafik kazalarındaki artış ve azalış oranlarına, 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem ve 2021-2030 Trafik Güvenliği Stratejik Planının içeriğine ve önemine değindi.

"YÜZDE 47"

50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden birinin olduğunun altını çizen Bakan Soylu, “Kıymetli arkadaşlarım elbette her biriniz, görevinizi üzerinize aldığınız sorumluluğun idraki içerisindesiniz. Ülkemizde yıllardır can kaybında birinci sırada olan hem bir halk sağlığı problemi hem de elbette bunun yanı sıra güvenlik problemi ile ilgili bir sorumluluğumuz var. Ama daha da önemlisi bu sorumluluğu Türkiye nüfusunun yüzde 43’ünü ve ülkedeki kayıtlı taşıtların yüzde 47’sini barındıran Marmara bölgesinde ve çevresindeki 20 ilde üstlenmiş durumdasınız. Üstelik sizlerin sorumluluk alanınız, ağırlıklı olarak Türkiye’nin üretim ve tedarik merkezi olduğu için ülkenin diğer noktalarına trafik üreten bir yerdir. Dolayısıyla sizlerin burada ortaya koyacağı her başarım her başarısızlık ülkedeki trafik güvenliğini doğrudan etkileyecektir. Sorumluluk elbette ağır. Geçmişten getirdiğimiz acı bir karnemiz var. Bu doğrudur. Ancak son yıllarda hakikaten bu konuda birçok bileşenin ortaya koyduğu sonuç, çizdiğimiz grafik, hem rakamların hem de yaşamın teyit ettiği bir gerçektir. 2011- 2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen kazalardaki can kaybının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz. Elbette bunda bir taraftan karayollarındaki standartlarımızın gelişmişliği 22 bin kilometre bölünmüş yolun yapılması, otoyolların standartların yükselmesi ve kapasitelerinin artırılması. Özellikle alanında acil sağlık müdahale kapasitemizin ve kabiliyetimizin gelişmesi. Bir taraftan helikopter ambulanslar, bir taraftan uçak ambulanslar bir taraftan milli eğitim bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve yine hep birlikte biliyoruz ki bunun yanı sıra özellikle trafik araçlarındaki standart konusundaki birlikte geliştirdiğimiz tüm kurumlarla ve kurullarla takip ettiğimiz standartlar. 15 Temmuz’dan sonra meseleye hem stratejik yaklaşımımız hem personel ve teknik anlamda ciddi bir kapasite artışı oluşturmamız hem de vatandaş nezdinde ciddi bir farkındalık ortaya koymamız” ifadelerini kullandı.

"HEPSİNDEN NETİCE ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Soylu, “2015 yılında yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısı, 2020 sonu itibariyle 4 bin 866 olarak gerçekleşmiştir” Ülke genelindeki trafik kazalarının yüzde 36’sı, can kayıplarının ise yüzde 33’ünün bahsedilen 20 ilde gerçekleştiğini belirten Soylu, “Pek çok tedbir aldık. Neredeyse Allah’a hamdolsun hepsinden netice almış durumdayız. Tablo açıktır. 2015 yılında yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısı, 2020 sonu itibariyle 4 bin 866 olarak gerçekleşmiştir. Burada bu azalışa nüfus oranının artmasını, nüfus sayısının artmasını, araç sayısının artmasını koyduğumuz zaman elbette hakikaten yönettiğiniz süreç açısında, elde ettiğimiz sonuç açısından önemli bir noktada olduğumuzu, hedeerimiz ve vizyonumuz açısından elbette vatandaşımıza kendimize sözümüz olduğunu, ama geldiğimiz noktanın dünyada şu anda eşi ve benzeri olmadığını da burada söylemek istiyorum” dedi.