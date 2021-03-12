Kocaeli’deki spor tesisi sayımız 89’a ulaştı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yarım Olimpik Yüzme Havuzu ile Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) inceleme gerçekleştirdi. Kocaeli’nin çocuklarına ve gençlerine hizmet etmenin kendilerine çok büyük mutluluk ve gurur yaşattığını incelemeler sonrası dile getiren Başkan Büyükakın, “Türkiye'de ve şehrimizde gençler artık bizlerin en büyük hizmet etmede enerji kaynağımız. Onların sağlıklı bir şekilde geleceğe hem aklen hem de fiziksel olarak hazır olmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle tesisleşme noktasında adım atmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki gençler hayatın her alanında ülkemizin ve şehrimizin yolunu aydınlatmaktadır. Onlar için proje ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“GENÇLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADIK”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik personellerin hazır bulunduğu incelemelerde, projelerin geldiği son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Gençlerimiz Akademi Üniversite ve E-Gençlik platformu ile faaliyetlerini dijital dünyada da gerçekleştirebilecekler. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de hayata geçirdiğimiz projelerle çocuklarımızı ve gençlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bunun yanında toplam 42 spor tesisimizin yanı sıra tahsis, devir ve kiralıklar ile spor tesisi sayımız 89’a ulaştı” açıklamasını yaptı.

“SPOR TESİSLERİNİ ÇOĞALTMAK İÇİN YOĞUN BİR ÇABAMIZ VAR”

“Tüm çabamız kendini, tarihini ve medeniyetini bilen, aynı zamanda inançlı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir” ifadelerini kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı büyümeleri ve yetişmeleri için spor tesislerini çoğaltmak adına yoğun bir çabamız var. Bu nedenle Gebze Cumhuriyet Mahallemizdeki spor salonunu tamamladık. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzdaki çalışmalar da sürüyor. Çalışma bitince Gebzeli çocuklarımız ve gençlerimiz yüzmenin tadını çıkaracaklar. 15 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki çalışmalarını yerinde gördük. Çalışmaların sona yaklaştığı sporcu eğitim merkezimizi yakın zamanda hizmetinize sunmuş olacağız. GEBZESEM bölgede yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek” diyerek açıklamalarını tamamladı.