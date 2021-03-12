KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2021 yılına güçlü bir üretim artışıyla başlandığını söyleyerek, “Sanayi üretim endeksi ocakta aylık yüzde 1, yıllık yüzde 11,4 arttı. Yıllık artış hızındaki yükselişi olumlu değerlendiriyoruz. Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz ihracat ve kapasite kullanımlarından üretimde de bu artışı göreceğimizi bekliyorduk. Bu artışa imalat sanayiden de yüzde 12.1’lik katkı geldi. Şubat ayında da sanayi üretimindeki artışın devam edeceğini bekliyoruz. Ülkemize yatırımların çekilmesiyle hem ihracat, hem üretimdeki artışlarda süreklilik yakalanabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

"BÜYÜME DEVAM EDECEK"

Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda, yıllık en yüksek artışın yüzde 20.9 ile orta-yüksek teknolojili ürünlerde olduğunu görüyoruz. İmalat sanayi sektöründe yıllık yüzde 12.1, ara malı üretiminde yıllık yüzde 16.9, sermaye malı üretiminde yıllık yüzde 11.1’lik artışlar olmasını geleceğe yönelik yatırımların ve önümüzdeki dönemde büyümenin devam edeceğinin işaretleri olarak değerlendiriyoruz.” dedi.