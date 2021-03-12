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12 Mar 2021 - 12:36- Spor G: 12 Mar 2021 - 12:37

Darıca’da ‘Milli’ gurur

Nisan ayında Polonya’da gerçekleşecek olan Dünya Boks Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Alperen Terzi, Milli Takım kampına katılırken Darıca Belediyesi antrenörü Selim Vinçoğlu da Milli Takım antrenörlüğüne davet edildi.

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın spora ve sporcuya verdiği destek kısa sürede başarı olarak yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yapılan elemelerde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Alperen Terzi, Nisan ayında Polonya’da gerçekleşecek olan Dünya Boks Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmişti. Darıca’yı dünya şampiyonasında temsil edecek olan başarılı sporcu Alperen Terzi, Milli Takım kampına katılarak çalışmalara başladı.

DARICA’NIN ANTRENÖRÜNE DE MİLLİ DAVET

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurulan Boks branşında elde edilen başarılar yüzleri güldürürken Darıca Belediyesi’nin boks antrenörü Selim Vinçoğlu’na da Türkiye Karate Federasyonu tarafından Milli Takım antrenörlüğü davet edildi. Sporcusuyla birlikte Milli Takımda buluşan Selim Vinçoğlu, Milli takımla birlikte Darıca Belediyesi’nde de görev alacak. Darıca’yı milli takımda temsil edecek olan Vinçoğlu, desteğinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a ve Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül’e teşekkür etti.

BIYIK: “SPORA VE SPORCUYA YATIRIMIMIZ DEVAM EDECEK”

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün hem sporcu hem de antrenör düzeyinde Milli Takımda temsil edilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şöyle konuştu: “Darıca Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurduğumuz boks branşında elde ettiğimiz başarı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Bundan sonra da spora yatırımlarımız artarak devam edecek. Biz Darıca’nın gençlerine güveniyoruz. Milli Takıma davet edilen sporcumuza ve antrenörümüze başarılar diliyorum.”

# eğitim, destek

12 Mar 2021 - 12:36 - Spor

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