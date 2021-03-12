Pirellı Türkiye, Kocaeli'de işçi alımı yapacak

15 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla http://pirelligecici.com adresinden yapılabilecek başvurularda adaylarda aranacak özellikler ise;

İlk kez çalışacak adaylar için 19 yaşından gün almış, 29 yaşından gün almamış olmak,

Minimum Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Fabrika servis güzergahında ikamet ediyor olmak.

Başvuru sonrası yapılacak test ve mülakatları başarılı şekilde geçen ve sağlık kontrollerini eksiksiz olarak tamamlayan adaylardan ihtiyaç kadarının sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi planlanıyor.