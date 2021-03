Vakaların artması kafeler yüzünde mi oldu? Vali Yavuz açıkladı

Kocaeli Ticaret Odası, Covid-19 sürecinde lokanta, restoran ve cafelerde kontrollü normalleşme döneminde alınacak tedbirler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili istişare toplantısı düzenledi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un 100’ü aşkın kafe ve restoran işletmecisiyle bir araya geldiği istişare toplantısına KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaparken, kapsamlı programda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya da yer aldı.

BAŞKAN BULUT’TAN TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Bulut, kafe ve restoran sektörüne verdiği destek dolayısıyla Vali Yavuz’a teşekkür ederken, “Bilindiği gibi pandemi nedeniyle sağlık başta olmak üzere, ekonomi açısından sıkıntılı süreçlerden geçmekteyiz. Tam kapanma ile birlikte Lokanta, Restoran ve Kafe sektörü süreçten en etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Bu süreçte her konuda bizim yanımızda olan sıkıntılarımızı çok hızlı bir şekilde aktarabildiğimiz Sayın Valimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

KONTROLLÜ DE OLSA İPLE ÇEKTİĞİMİZ GÜNLERE BAŞLADIK

En başından bu yana sizlerden aldığımız geri bildirimleri Sayın Valimizle paylaştık kendisi de mümkün olduğunca desteklerini bizden esirgemedi. Kontrollü de olsa iple çektiğimiz günlere başladık. Ancak sürdürülebilir bir başarı için özellikle Lokanta, Restoran ve Kafe sektörüne büyük ödevler düşüyor. Kontrollü normalleşme sürecinde salgının seyrinde istenilen seviyeye gelinemediği görülmekte. Yaşadığımız zorlu dönemden dersler çıkararak sorumluluk bilincimizi daha da arttırmamız lazım. Hem sağlığı sekteye uğratmamalıyız hem de ticaretimize devam etmeliyiz. Durumumuz bu iken; işletmelerimizin kurallara uymasını, uymayan işletmelerin ayırt edilmesini, uyanlarla bir tutulmamasını talep ediyoruz. Unutmayalım ki Covid’19’dan yasaklarla değil, kurallarla kurtulacağız” ifadelerine yer verdi.



YAŞADIĞINIZ ZORLUKLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Program Vali Seddar Yavuz’un Covid 19 pandemisi üzerine yaptığı değerlendirmeler ile devam etti. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kim ne derse desin dünyada salgınla mücadelede örnek bir ülke olmuştur” diyen Vali Yavuz sözlerine şöyle devam etti: “Bu şehirde Pandemi sürecinde bugün itibariyle 1 milyon 100 bine yakın talep yerine getirilmiş olmakla birlikte 2020 yılında hükümetimiz Kocaeli’ye 2.1 milyar TL nakdi kaynak sağlamıştır. Gönül isterdi ki hiçbir işletmeyi kapatmayalım. Bu dönemde en çok üzüldüğümüz kesim esnaflarımızdır. Yaşadığınız zorlukları yakından takip ediyoruz. Sizlerle bu şehirde yaşıyor sizlerle beraber nefes alıyoruz.

EVLERDEKİ MİSAFİRLİKLER DEVAM EDİYOR

Alınan karar ve denetimlere rağmen salgın her gün artıyor diyen Vali Yavuz; “Evlerdeki hareketliliği çözemiyoruz. Evlerdeki misafirlikler devam ediyor. Her evin kapısına bir görevli koyma şansımız maalesef yok. Pandemi sürecinde 1 milyon 100 bin denetim yapmışız bu şehirde. İlçe bazlı değerlendirmeler yapıyoruz, bu bulaş hangi ilçede nereden ne sebepten kaynaklanıyor tespit ediyoruz. Gebze ve Darıca’daki artışların iş ve sosyal hareketlilikten dolayı İstanbul kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz. İzmit özelinde yaptığımız değerlendirmelere göre de sosyal hareketlilikten kaynaklı bulaşın arttığını düşünüyoruz.”

YAPACAĞIMIZ TEK ŞEY MASKE TAKMAK

Ev hanımlarındaki salgın oranının işçi kesiminden daha fazla olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz: “Komşuluk ilişkileri bir şekilde devam ediyor. Ziyaretlerimizi bir müddet ertelemeli zorunlu hallerde de mutlaka maske takmalıyız. Bu şehirde göreve başladığımdan bugüne kadar binlerce insanı makamda kabul ettim ve 345 ev ziyareti yaptım, evlere konuk oldum. Bu ziyaretleri yaparken maskemi taktım, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim. Bu kurallara hep birlikte dikkat etmeli ve kontrollü olmalıyız.”



OKULLARIN AÇILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM

Çocukların okula gitmemesi yönünde gelen çağrılara da değinen Vali Yavuz: “Aileler çocukları sokağa çıkartıyor, parka götürüyor ve bundan da rahatsız değiller. Sokağa çıkma yasağına rağmen çocukların gezdiğine şahit oluyorum. Bu sebeplerden dolayı okulların açılması gerektiğine cani gönülden inanıyorum. Biz bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. ”

‘AŞI YAPTIRIN’ ÇAĞRISI

Pandemi süreciyle ilgili güncel verileri paylaşarak değerlendirmelerde bulunan Vali Yavuz, yapılması gerekenleri anlattı: “Kocaeli’de hayatını kaybedenlerin % 83,5’i 60 yaş üstü. 60 yaş üstü büyüklerimizi korumamız gerekiyor. Sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırması gerekiyor. Sırası geldiği halde aşı yaptırmama konusunda direnenler var. Talimatımla hem sıra almakta zorlanan hem de sağlık ve diğer nedenlerle aşısını yaptıramayan büyüklerimizin aşılanma çalışmaları için gezici ekipler oluşturduk, bu ekiplerimiz kapı kapı gezerek, aşı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bazı ilçelerde aşı yaptıranların oranı yüzde 83, bazı ilçelerde yüzde 55’tir. Ben ilk dozu oldum sıram gelince ikinci doz aşımı da olacağım. Yapılması gereken açık ve basit. 60 yaş üstünü aşılayarak koruyacağız ve özellikle maske takma konusunda tedbiri elden bırakmayacağız. Biz ülke olarak tedbirli olmalı, kurallara uymalı ve bu mücadeleyi kazanmalıyız.

‘BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ- SİZE GÜVENİYORUZ’

Denetimlerle ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Vali Yavuz: “Vaka sayıları artıyor. Bunu saklamıyor, açık açık söylüyoruz. İstanbul’a yakın olan ilçelerde vaka sayıları çok arttı. Özellikle bu ilçelerimize özel tedbirler alarak artan oranlı denetimlerimize devam ediyoruz. Benim koordinasyonumda Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Oda Başkanları, Emniyet, jandarma, Muhtarlarımız ve zabıtalarımızla topyekûn sahadayız ve denetimlere devam ediyoruz. Bu işin çözümü birey kaynaklı. Herkesin başına polis ve jandarma koyacak kadar personelimiz yok. Biz sizlere güveniyoruz. Sizi anlıyorum. Mağdur oldunuz.

‘KENDİ POLİSİNİZ OLUN’

Kocaeli’deki vaka artışlarını sadece kafe ve restoranlara bağlamak doğru değil. Ben ve devletimiz, sizin yanınızdayız. Esnaf kesimi eşraf kesimidir. Eşrafın olmadığı bir şehir karanlık bir şehirdir. Zor günler geçiyorsunuz. Sokağın içindeyim, an be an izliyorum. Az kaldı biraz daha sabır ve özen gösterelim. İnşallah, bu sorunu bir an evvel sağlıkla neticelendireceğiz. Bunu da beraber çözeceğiz, yanınızdayız. Sizlerden ricam kendi polisiniz olun” dedi. Birlikte hareket etmeyi ve istişare içerisinde süreci kolaylaştırmayı amaçlayan toplantı; İlimiz esnaf ve işletmecileri ile birlikte Covid-19 sürecinde alınan kuralların istişare edilip, sorun, şikayet ve taleplerin dinlenerek, yapılması gerekenler noktasında görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.