ENMAK’ın ürettiği yeni pompalar Amerika’ya ihraç edildi

Düzenlenen törene KOSGEB yetkilierinden KOBİ Uzmanı Yüksek Makine Mühendisi Faruk Onmaz, Sanayi Odası KOSGEB Temsilcisi Makine Mühendisi Çınar Ulusoy, ENMAK Şirket Yetkilisi Ersin Soykan, İşletme Müdürü Ercan Öçbe, Proje Yürütücüsü Tevrat Kızıltepe, Proje Danışmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Parlak, Proje Tasarım Mühendisi Sevgi Yenin Sağlam, Müşteri Temsilcisi Bilgehan Ergün, tedarikçilerden Kaplan Rulman Sahibi Sadık Kaplan, Fatih Özkal, Armure Mühendislik İhsan Yıldız, imalat ve montaj ekibi Yüksel Özlü, Nevzat Karaalp, İsmail Uğun, Aykut Toplu ve Yunus Akbaş katıldı.

FİRMA TEKLİF İSTEDİ

Törende konuşan ENMAK Şirket Yetkilisi Ersin Soykan, “Ar-Ge hikayemiz Essel firmasının Çaycuma tesislerinde yapmış olduğu deiking tesisi ile ilgili İtalyan proje firmasının tank karıştırıcıları, konveyör ve pompalarımızın monte edilerek devreye alınması dolayısıyla Asturce Teknoloji firması ile tanışma fırsatı bulduk. Asturce firmasının Amerika’da yapacağı tesis ile ilgili tarafımızdan pompa teklifi istenmiştir. Teklifi edilen pompaların destek kapsamında aldığımız Kosgeb Ar-Ge projemizde geliştirdiğimiz yarı açık çarklı pompalarımızla örtüşmüştür” dedi.

8 SERİSİ İMAL EDİLECEK

Soykan, “Firmaya verdiğimiz teklifin 4 Ocak 2021 günü onaylanmasıyla çalışmalarımıza hız vererek 1.tip pompalarımızı bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta pompalarımız Amerika’ya sevk edilecek. Eğer yarı açık çarklı pompa Ar-Ge çalışması olmasaydı bu ihracatımızı gerçekleştiremeyecektik. EP-YA 10/26 pompalarımızın testlerini İstanbul Üniversitesi Hidrodinamik Laboratuvarlarında yaptık. İmalat süreci tamamlandıktan sonra testleri Mas Daf Düzce tesislerinde başarı ile tamamladık. Yerli malı belgemizi ve CE belgelerimizi de almış bulunuyoruz. EP-YA tipi pompalarımızın 8 adet olan serisi tarafımızdan devam edilecektir” dedi.

"30 SENEDİR HİZMET ÜRETİYORUZ"

Üretilen pompalar hakkında bilgi veren Soykan, “Firmamız ve pompa imalatımızın bir dizi test ve belgelendirme sürecini de ayrıca başlatarak pompalarımıza TSE ve İSO belgelerimizi de tamamlayacağız. Ayrıca makine parkı yenilenmesi ve kalite kontrol departmanı ve ekipmanları tedarik edilerek standartlarımızı ve imalat kapasitemizi de genişleteceğiz. Firmamız 30 senedir sektörde hizmet vermektedir. Türkiye’de kağıt imal eden fabrikalara parça temin ediyoruz. Muhtelif kağıt makineleri imal ediyoruz. Seri ve standart olarak kağıt hamuru pompaları yapıyoruz. Şu anda bin adetten fazla pompamız 30’un üzerindeki kağıt fabrikasında çalışmaya devam ediyor” dedi.

POMPA BAŞINA 10 KWW ENERJİ

Bu pompaları yapmak yetmiyor ve fabrikalar sürekli çalıştığı için yedeklerini ve yedek parçalarını da yapmak gerekiyor. O ihtiyaçları da karşılıyoruz. İkisi mühendis yaklaşık 10 çalışanımız var. Bu pompaların özelliği sıvıları bir yerden bir yere basıyor. Çarkları özelliği ile açık ve yarı açık pompalardır. İçinde çamur ve partikül olan sıvıları da basıyor, temiz suyu da basıyor. En önemlisi dizayn nedeniyle elektrik sarfiyatlarının düşük olmasıdır. Eski tip pompalar 55KW güç tüketirken Ar-Ge’den sonra ürettiğimiz pompalar 45KW güç tüketiyor. Yani firma sadece bir pompa başına 10KW enerji tasarrufu yapıyor” şeklinde konuştu.