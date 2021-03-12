Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de yayın yapan bazı internet haber sitelerinin sahipleri ve çalışanlarına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gazeteci Güngör Aslan, Ümit Rende, Faruk Bostan, Can Çiğit ve reklam sorumlusu Seda Kadı gözaltına alındı.

ŞAFAK BASKINI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “Kocaeli’de yayın yapan Ses Kocaeli isimli İnternet haber sitesinin 8 müştekiye yönelik şantajda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Güngör Aslan, Ümit Rende, Faruk Bostan, Can Çiğit ve Seda Kadı hakkında 11.03.2021 günü sabah 07:00 itibariyle ev ve işyerlerinde arama yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verilmiş tamamı yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

5 ŞÜPHELİYE YAKALANMA TALEBİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 5 şüpheli de Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 5 şüphelinin de tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Burada işlemleri tamamlanan Faruk Bostan, Can Çiğit ve reklam sorumlusu Seda Kadı serbest bırakılırken Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan ile Gündem Kocaeli Gazetesi sahibi Ümit Rende tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ŞÜPHELİYE DE TUTUKLAMA TALEBİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 5 şüpheli de Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 5 şüphelinin de tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Burada işlemleri tamamlanan Faruk Bostan, Can Çiğit ve reklam sorumlusu Seda Kadı serbest bırakılırken Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan ile Gündem Kocaeli Gazetesi sahibi Ümit Rende tutuklanarak cezaevine gönderildi.