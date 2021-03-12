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12 Mar 2021 - 15:38- Asayiş G: 12 Mar 2021 - 15:48

Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı

Kocaeli’de yayın yapan bazı internet haber sitelerinin sahipleri, Kocaeli emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tehdit ve şantaj iddiaları ile gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan ile Gündem Kocaeli Gazetesi sahibi Ümit Rende tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de yayın yapan bazı internet haber sitelerinin sahipleri ve çalışanlarına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gazeteci Güngör Aslan, Ümit Rende, Faruk Bostan, Can Çiğit ve reklam sorumlusu Seda Kadı gözaltına alındı.

ŞAFAK BASKINI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “Kocaeli’de yayın yapan Ses Kocaeli isimli İnternet haber sitesinin 8 müştekiye yönelik şantajda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Güngör Aslan, Ümit Rende, Faruk Bostan, Can Çiğit ve Seda Kadı hakkında 11.03.2021 günü sabah 07:00 itibariyle ev ve işyerlerinde arama yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verilmiş tamamı yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

5 ŞÜPHELİYE YAKALANMA TALEBİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 5 şüpheli de Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 5 şüphelinin de tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Burada işlemleri tamamlanan Faruk Bostan, Can Çiğit ve reklam sorumlusu Seda Kadı serbest bırakılırken Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan ile Gündem Kocaeli Gazetesi sahibi Ümit Rende tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ŞÜPHELİYE DE TUTUKLAMA TALEBİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 5 şüpheli de Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 5 şüphelinin de tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Burada işlemleri tamamlanan Faruk Bostan, Can Çiğit ve reklam sorumlusu Seda Kadı serbest bırakılırken Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan ile Gündem Kocaeli Gazetesi sahibi Ümit Rende tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZMİ ÇİÇEK ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Şüphelilerden Güngör Arslan’ın işadamı Cezmi Çiçek’e yönelik haber yoluyla tehdit ve şantajda bulunduğu bu nedenle Çiçek’in Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu öğrenildi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişinin daha aynı yöndeki şikayetleri üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin basın yolunu kullanarak tehdit ve şantajla iş adamlarına yönelik tehdit ve şantaj yaptıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Güngör Arslan, daha önce de benzer suçlardan defalarca kez hakkındaki şikayetler nedeniyle gözaltına alınmış ve hakim karşısına çıkmıştı. Sahibi olduğu Bizim Kocaeli Gazetesi’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılmasının ardından FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınmış ve beraat etmiş ancak gazetesine ve mal varlığına da el konulmuştu.

# Kocaeli

12 Mar 2021 - 15:38 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Jeol.müh. Behzat Gönül - Bana her türlü baskı da yapılsa, beklenen İstanbul depremini sadece bize şöyle dense bile, önem vermem işime bakarım. Istanbul nüfusu çok kalabalık.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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