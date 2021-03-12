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12 Mar 2021 - 15:41- Asayiş G: 12 Mar 2021 - 15:42

Kuyumcu soyguncuları polise yakalandı

Körfez Kuzey Mahallesinde bulunan bir kuyumcunun yanındaki iş yerinin duvarını kırarak içeri giren 2 kişi iş yerinden bir miktar altın alarak olay yerinden kaçmıştı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zirifoğlu Caddesinde bulunan Sarnıçhan İş Merkezi'nin yanındaki Kırcı Kuyumculuk, 16 Şubat gecesi kimliği belirsiz 2 kişi tarafından soyulmuştu. Kuyumcu dükkanının yan tarafında boş olan ve daha önce pastane olarak işletilen yerden duvarı kırarak kuyumcu dükkanına giren iki kişi kuyucunun altınlarını çalmaya başladığı esnada iş yerinin alarmının çalmasıyla bir miktar altını da alarak olay yerinden kaçtı.

İSTANBUL'DA DA SOYMUŞLAR

Alarm firmasının ihbarı üzerine İlimtepe Mahallesi'nde ikamet eden kuyumcu dükkanının sahibi Ahmet Kırcı'ya bildirdi. Kırcı, iş yerinden kamerayı incelediğinde iki kişinin dükkanı soyduğunu fark ederek durumu hemen polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin kuyumcuyu soymak için çok sayıda makine, sinyal kesici jammer, kırıcı, kesici gibi aletlerle duvarı kırarak içeri girdikleri belirlendi. Olay yerindeki kameraları inceleyen polis ekipleri şüphelilerin daha önce de benzer yöntemlerle İstanbul’da kuyumcu soygunlarına karışan şüpheliler olduğunu tespit etti.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İstanbul Fatih ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler M.G. (37) ve O.P. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olay günü kullandıkları aracı ise İstanbul Arnavutköy’den çaldıkları tespit edildi. Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. 

# Kocaeli, İstanbul, Körfez

12 Mar 2021 - 15:41 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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