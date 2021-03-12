Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Mar 2021 - 20:30- Gündem

10 yıldır duran hurda araca  telefonla konuşma cezası geldi!

Başiskele’de ikamet eden vinç işletmecisi Mehmet Salih Yaşar, 10 sene önce Mardin’in Mazıdağ ilçesinde belediye parkında bıraktığı hurda aracına Kocaeli Körfez Trafik Denetleme Büro Amirliğinden Şubat Cuma günü ‘seyir halinde telefonla konuşma cezası’ geldi 

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
mask

Mardin doğumlu Mehmet Salih Yaşar, 25 yıldır Başiskele’de ikamet ediyor. İzmit’te vinç işletmeciliği yapan Yaşar, 5 Şubat Cuma günü kapısına gelen tebligat ile şoke oldu. Yaklaşık 10 senedir Mardin’in Mazıdağ ilçesinde hurda vaziyette belediye parkında bulunan aracına seyir halinde telefonla konuşma cezası kesildi. Kullanılması dahi söz konu olmayan ve belediye parkında kaderine terk edilen 41 PR 596 plakalı aracı için Körfez Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 314 TL seyir halinde telefon ile konuşma cezasının kesildiğini söyleyen Yaşar, hukuki yollardan hakkını arayacağını ve dava açacağını bildirdi.  

“POLİS MEMURU HAKARET ETTİ”

Konu ile ilgili olarak Yaşar, “Evime gelen bu haksız asılsız ceza karşısında şok oldum. Körfez Trafik Büro Amirliği’ne gittim. Orda bulunan polis memurlarından da hakaret yedim. Konu ile ilgili olarak benimle ilgilenilmedi. Bağırıp çağırdılar ve ne yapacağımızı şaşırdık. Sadece anladığım emeğimiz çoluk çocuğumuzun hakkı alın terimiz gasp ediliyor. Bu konuda da hiçbir şey yapamıyoruz” İfadelerini kullandı.

# İzmit, Körfez

12 Mar 2021 - 20:30 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sıvı dop soyulmayı önleyici katkı malzemesi satın alınacak mask
Sıvı dop soyulmayı önleyici katkı malzemesi satın alınacak
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Bina onarım işleri yaptırılacak mask
Bina onarım işleri yaptırılacak
BİLNET, kadın öğretmenlerin  Kadınlar Günü’nü unutmadı mask
BİLNET, kadın öğretmenlerin  Kadınlar Günü’nü unutmadı
“Körfez, eğitim kentine dönüşecek” mask
“Körfez, eğitim kentine dönüşecek”
Aygün’den Orman Bölge  Müdürü Polat’a ziyaret mask
Aygün’den Orman Bölge  Müdürü Polat’a ziyaret
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir mask
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir
Güngör Arslan gözaltına alındı mask
Güngör Arslan gözaltına alındı
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz! mask
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz!
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı mask
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Kocaeli’den Iğdır’a gittiler göktaşı ile döndüler mask
Kocaeli’den Iğdır’a gittiler göktaşı ile döndüler

GALERİ

Milli Marşın yüzüncü yılı mask
Milli Marşın yüzüncü yılı
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti mask
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu mask
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL