10 yıldır duran hurda araca  telefonla konuşma cezası geldi!

Mardin doğumlu Mehmet Salih Yaşar, 25 yıldır Başiskele’de ikamet ediyor. İzmit’te vinç işletmeciliği yapan Yaşar, 5 Şubat Cuma günü kapısına gelen tebligat ile şoke oldu. Yaklaşık 10 senedir Mardin’in Mazıdağ ilçesinde hurda vaziyette belediye parkında bulunan aracına seyir halinde telefonla konuşma cezası kesildi. Kullanılması dahi söz konu olmayan ve belediye parkında kaderine terk edilen 41 PR 596 plakalı aracı için Körfez Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 314 TL seyir halinde telefon ile konuşma cezasının kesildiğini söyleyen Yaşar, hukuki yollardan hakkını arayacağını ve dava açacağını bildirdi.

“POLİS MEMURU HAKARET ETTİ”

Konu ile ilgili olarak Yaşar, “Evime gelen bu haksız asılsız ceza karşısında şok oldum. Körfez Trafik Büro Amirliği’ne gittim. Orda bulunan polis memurlarından da hakaret yedim. Konu ile ilgili olarak benimle ilgilenilmedi. Bağırıp çağırdılar ve ne yapacağımızı şaşırdık. Sadece anladığım emeğimiz çoluk çocuğumuzun hakkı alın terimiz gasp ediliyor. Bu konuda da hiçbir şey yapamıyoruz” İfadelerini kullandı.