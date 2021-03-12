U-19 milli takım kapı sona erdi

U19 Kadın Milli Takımımızın hazırlık kampı tamamlandı. 26 Şubat - 10 Mart 2021 tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta Milliler yoğun bir tempoda çalıştı. UEFA'nın erkeklerde ve kadınlarda U19 turnuvalarını iptaline karşın, Kadın A Milli Takımı için önemli bir oyuncu havuzu niteliği taşıyan U19 Kadın Milli Takımı antrenmanlarına devam ederken, kampta U19 Milli Takım'ın bir sonraki turnuva kadrosu için hazırlanan 2003 doğumlu yeni isimler de yer aldı.