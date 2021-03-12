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12 Mar 2021 - 17:30- Spor G: 12 Mar 2021 - 17:31

Melike Dinçel aralıksız çalışıyor

Milli takımımızın değişmez oyuncularından Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcusu Melike Dinçel, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hem lig hem de...
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Milli takımımızın değişmez oyuncularından Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcusu Melike Dinçel, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hem lig hem de milli takım maçlarına sıkı hazırlanan Melike’nin azmi izleyenleri büyülüyor. Genç sporcumuz geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. 
# Kocaeli

12 Mar 2021 - 17:30 - Spor

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