Teşekkürler Turkcell

Turkcell’in Kadın Futbol liglerine sponsor olması memnuniyetle karşılandı. Rekortmen antrenör, milli takımları yüzlerce sporcu yetiştirmiş olan Hasan Alemdaroğlu, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü antrenörü olarak, liglerde yer alan takımlara verilen desteğe teşekkür etti.