Bu maçı da alırsak  bizi kimse tutamaz

Kocaelispor’da zorlu Ankara Demirspor maçının hazırlıkları bugün sona eriyor. Yeşil siyahlılar yarınki maçı kazandığı taktirde üç farklı avantajı da cebine koymuş olacak



MURAT CEM YOK

Niğde ve Ergene Velimeşe maçlarını kazanarak 46 puanla dördüncü sıraya yükselen Kocaelispor yarın (Pazar) Ankara Demirspor ile Kocaeli Stadı’ndaki karşılaşacak. Saat 14.00’te başlayacak olan maçın hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak olan yeşil siyahlılarda sarı kart cezalısı Murat Cem forma giyemeyecek.



SANCAKTEPE MAÇI ÖNCESİ

Kocaelispor zorlu maçı kazandığı takdirde hem moral hem de konum olarak yükselecek. Bir sonraki Sancaktepe maçına hayli rahat gidecek olan Kocaelispor, seriyi sürdürmesi ile de ligin kalan haftaları öncesi kredileri cebine koymuş olacak. Gözler ise maç öncesi Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’a çevrildi. Akçay’ın Murat Cem’in yerinde Furkan’a şans vermesi bekleniyor.



DİLAVER İYİCE KENDİNE GELİYOR

Ancak bir diğer varyasyon ise şu. Yiğitali biraz daha merkeze yakın oynayacak, Batuhan Er ya da Dilaver sol kanatta görev alacak, Burak Süleyman da kanat forvet ya da 10 numara pozisyonunda maça başlayacak. Burak Süleyman’ın Ergene Velimeşe maçının son bölümlerinde forvet arkasına geçmesi ve burada Dilaver ile birlikte iyi işler yapması dikkatlerden kaçmamıştı. Dilaver’in de her geçen gün oyununun üzerine katması da öne çıkan bir diğer husus.



6 DEĞİL, 7 PUANLIK MAÇ

Buna göre Kocaelispor’un yarınki maçta kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Musa Nizam, önlerinde Mesut, sağda Benhur, solda Burak Süleyman, atak 8 numara pozisyonunda Yiğitali ve Dilaver, ileride ise Tahir ile maça çıkması bekleniyor. 46 puanla dördüncü sırada yer alan yeşil siyahlılarda hedef sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibine rövanşı vermemek, olası bir ikili averajda da rakibinin üzerinde yer almak. Ankara Demirspor ise 45 puanla altıncı sırada yer alıyor.