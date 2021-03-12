Yeni İHK Başkanı  Ahmet Tosun 

Futbol İl Hakem Kurulu’nda eni başkan belli oldu. Orhan Günen’in sağlık nedeniyle görevini bırakması sonrasında Merkez Hakem Kurulu tarafından yeni IHK, Ahmet Tosun başkanlığında oluşturuldu.
IL HAKEM KURULU:
AHMET TOSUN - BAŞKAN
DAİMİ TAŞKIN
MUKADDEM GÜLPINAR
KEREM YAMAN
MESUT TÜRK
DENIZ ENÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.