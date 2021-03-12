Haydi Yasin sen bunu da atlatırsın!

Kocaelispor ile Darıca Gençlerbirliği U-19 takımları arasında yapılan antrenman maçında son derece üzücü bir sakatlık yaşanmış, Darıca Gençlerbirliği kalecisi Yasin Çetin bir pozisyonda yüzüne çok ciddi bir krampon darbesi almıştı. Darıca ekibinin 1-0 önde götürdüğü maçın ilk yarısında yaşanan üzücü olayın ardından şuurunu kaybeden genç kaleci Kocaeli Üniversitesi’ne kaldırıldı.
GÖZÜNÜ KAYBETME TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yasin’in çekilen MR’ının ardından futbolcunun çene kemiklerinin kırıldığı, ağız bölgesinde yaklaşık 10 santim yırtık, 2 delik oluştuğu, kafatasının da çatladığı görüldü. Beyin kanaması geçiren futbolcunun yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu. Beyin kanaması duran ve hayati tehlikeyi atlatan Yasin ile ilgili tek sorun gözü ile ilgili. Gözünü kaybetme tehlikesi süren futbolcu için Kocaeli Üniversitesi adeta seferber oldu.
GALATASARAY’DAN ARADILAR
Yasin Çetin, Darıca ekibine Galatasaray’dan geldi. Burada iyi izler bırakan futbolcu ile ilgili sarı kırmızılı ekibin yöneticileri de Yasin’in ailesine ulaştı ve tedavi sürecini en koşullarda kendilerinin yapabileceğini belirtti. Yöneticiler aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi’ne gelerek futbolcu hakkında bilgi aldı. Yasin’in dün yoğun bakım ünitesinden beyin cerrahi servisine alınması bekleniyordu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.