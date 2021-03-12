Başkanvekili Koyun yakından ilgilendi



Kocaelispor Başkanvekili Engin Koyun, konuyla ilgili açıklamasında “Yasin kardeşimiz talihsiz bir sakatlık geçirmiştir. Olayı öğrendiğimiz ilk andan itibaren Kocaelispor Kulübü olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kendisinin hayati tehlike atlatması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Futbolcunun tüm masrafları bize aittir. Yasin kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum” dedi.