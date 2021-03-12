Derince’yi eksikleri yaktı

Belediye Derincespor’un uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Kızılcabölükspor’a 2-0 yenilmesi şok yaşattı. Çarşamba günü oynanacak kritik Malatya Yeşilyurt maçı öncesi moraller bozuk
MESUT EKSİK BIRAKTI
Can sıkan bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler, Kızılcabölük maçında kart cezalısı olan Mehmet Tosun ve Sercan’ı hayli aradı. Belediye Derincespor son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Kızılcabölük maçında da alınan yenilgi, Derince’nin toplam beşinci, Teknik Direktör Fatih Uygun’un da ilk yenilgisi oldu. Bu maçın 37. dakikasında sarı kartı bulunan Mesut Can Tunalı’nın çok gereksiz hamlesi takımı 10 kişi bırakırken, sarı lacivertliler puan için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı.
AYAR BOZULDU
Ertelenen Alemdağ maçında sarı kart gören orta saha oyuncuları Mehmet Tosun ve Sercan’ı Kızılcabölük maçında hayli arayan Derince’nin ofans hattındaki kopuk görüntüsü dikkat çekti. Özellikle rakibi karşılarken yerleşim sorunu yaşayan ekibimiz baskı anında da takım olarak hareket edemedi. Eksik olmalarının yanı sırada Melih ve Mehmet Bağlı da gerçek tempolarından uzak olunca takımın gol atma yüzdesi hayli azaldı.
MALATYA 42 PUANLA ÜÇÜNCÜ
Aldığı 2-0’lık yenilgi ile bu sezon sahasında Fatsa maçından sonra ikinci kez yenilen temsilcimiz,17 Mart Çarşamba günü Malatya Yeşilyurt ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren takımda kırmızı kart cezalısı Mesut Can dışında eksik yok. Efe Karaoğlu, Mehmet Bağlı ve Melih İnan ise kart sınırında bulunuyor. Play-Off hattı ile arasında 6 puanlık fark bulunan Derince, Yeşilyurt’u devirip ilk 5 iddiasını sürdürmek istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.