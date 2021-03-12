Derince’yi eksikleri yaktı

Belediye Derincespor’un uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Kızılcabölükspor’a 2-0 yenilmesi şok yaşattı. Çarşamba günü oynanacak kritik Malatya Yeşilyurt maçı öncesi moraller bozuk

MESUT EKSİK BIRAKTI

Can sıkan bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler, Kızılcabölük maçında kart cezalısı olan Mehmet Tosun ve Sercan’ı hayli aradı. Belediye Derincespor son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Kızılcabölük maçında da alınan yenilgi, Derince’nin toplam beşinci, Teknik Direktör Fatih Uygun’un da ilk yenilgisi oldu. Bu maçın 37. dakikasında sarı kartı bulunan Mesut Can Tunalı’nın çok gereksiz hamlesi takımı 10 kişi bırakırken, sarı lacivertliler puan için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı.



AYAR BOZULDU

Ertelenen Alemdağ maçında sarı kart gören orta saha oyuncuları Mehmet Tosun ve Sercan’ı Kızılcabölük maçında hayli arayan Derince’nin ofans hattındaki kopuk görüntüsü dikkat çekti. Özellikle rakibi karşılarken yerleşim sorunu yaşayan ekibimiz baskı anında da takım olarak hareket edemedi. Eksik olmalarının yanı sırada Melih ve Mehmet Bağlı da gerçek tempolarından uzak olunca takımın gol atma yüzdesi hayli azaldı.



MALATYA 42 PUANLA ÜÇÜNCÜ

Aldığı 2-0’lık yenilgi ile bu sezon sahasında Fatsa maçından sonra ikinci kez yenilen temsilcimiz,17 Mart Çarşamba günü Malatya Yeşilyurt ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren takımda kırmızı kart cezalısı Mesut Can dışında eksik yok. Efe Karaoğlu, Mehmet Bağlı ve Melih İnan ise kart sınırında bulunuyor. Play-Off hattı ile arasında 6 puanlık fark bulunan Derince, Yeşilyurt’u devirip ilk 5 iddiasını sürdürmek istiyor.