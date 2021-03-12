Adnan Sak: Korona  bizi de ziyaret etti

İlimizin başarılı iş ve spor insanlarından Adnan Sak ile ailesi Covid-19’a yakalandı.
ÖRNEK SPOR ADAMI
Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsü dünyaya duyurmasının üzerinden 1 yıl geçti. Birçok can kaybı yaşanırken, milyonlarca insan da iyileşti. İlimizin başarılı sanayicilerinden, sporcu ve sanatçı tarafıyla da öne çıkan, eski gemi kaptanı ve Dilovası Belediyespor Başkanvekili Adnan Sak ile ailesi de Covid-19’a yakalandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Adnan Sak, kendisine yöneltilen sorular üzerine; “Bunca zaman önlemimizi aldık, lakin virüsün bizi de ziyaret edeceği varmış. Oğlum hariç ailenin diğer fertlerine yapılan testler pozitif çıktı. Sağlık durumumuz iyi, ev karantinasındayız, gündemi evden takip ediyoruz” dedi. Isparta ve Afyon’da elma ve bitki yetiştiriciliği işine girişen ve buradaki arazilerde yarattığı katma değer ile istihdam ile örnek olan Sak’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.