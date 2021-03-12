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12 Mar 2021 - 17:41- Spor G: 12 Mar 2021 - 17:43

Bir uluslar arası hakemimiz daha oldu

Kocaeli’den bir Uluslararası Karate Dünya Hakemi daha çıktı. Bu onuru Yaşar Coşkun yakaladı. Milli takım eski karate antrenörlerinden, aynı zamanda ş...
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Kocaeli’den bir Uluslararası Karate Dünya Hakemi daha çıktı. Bu onuru Yaşar Coşkun yakaladı. Milli takım eski karate antrenörlerinden, aynı zamanda şampiyon karate sporcusu Eray Şamdan’ın da babası Adnan Şamdan, Çoşkun’u kutlarken “Değerli öğrencim Yaşar Coşkun'da Dünya hakemlik sınavını kazanarak, öğrencim Hazım Özdemir'den sonra Dünya hakemi olarak bizleri gururlandırdı. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
# Kocaeli

12 Mar 2021 - 17:41 - Spor

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