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12 Mar 2021 - 19:31- Gündem G: 12 Mar 2021 - 19:34

Sıvı dop soyulmayı önleyici katkı malzemesi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sıvı dop soyulmayı önleyici katkı malzemesi satın alınacaktır

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Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü yollarında sathi kaplama asfalt yapımında kullanılmak üzere sıvı DOP soyulmayı önleyici katkı malzemesi temini ve işyerlerine nakli mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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12 Mar 2021 - 19:31 - Gündem

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