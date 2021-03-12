Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Mar 2021 - 21:19- Asayiş G: 12 Mar 2021 - 21:22

81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı

Körfez'de 3 hafta önce tuvaletin duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 81 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

mask

Olay, 17 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Kuzey Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Nihat Can Kırcı’ya ait kuyumcuya gelen hırsızlar, yan tarafta bulunan atıl iş yerinin duvarını delerek, tuvalet kısmından kuyumcuya girdi. Önce içeride yanan ampulü patlatan iki hırsız, ardından tezgahta bulunan 81 bin TL'lik altını çuvala koymaya başladı. Bu sırada iş yerinin alarmının uyarı vermesi üzerine, kuyumcunun sahipleri hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İçeride hırsızların olduğunu fark eden Nihat Can Kırcı, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Önce kiralık bir otomobille İlimtepe mevkisine giden hırsızların ardından başka bir cipe binerek kaçtıkları iddia edildi. Hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliler M.G. (37) ve O.P.'yi (37) İstanbul’un Fatih semtinde yakaladı.  Kocaeli’ne getirilen şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Körfez Adliyesi’nde tutuklandı.

# Kocaeli, Körfez, İstanbul

12 Mar 2021 - 21:19 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kuyumcu soyguncuları polise yakalandı mask
Kuyumcu soyguncuları polise yakalandı
İş yerinde kalp krizi geçirdi kurtarılamadı! mask
İş yerinde kalp krizi geçirdi kurtarılamadı!
Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu mask
Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Motosiklet hırsızı 3 kişi polise yakalandı mask
Motosiklet hırsızı 3 kişi polise yakalandı
Telefon cinayetine müebbet hapis istemi mask
Telefon cinayetine müebbet hapis istemi
Kural ihlali yapan 471 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 471 kişiye para cezası
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir mask
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir
Güngör Arslan gözaltına alındı mask
Güngör Arslan gözaltına alındı
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz! mask
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz!
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı mask
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Kocaeli’den Iğdır’a gittiler göktaşı ile döndüler mask
Kocaeli’den Iğdır’a gittiler göktaşı ile döndüler

GALERİ

Milli Marşın yüzüncü yılı mask
Milli Marşın yüzüncü yılı
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti mask
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu mask
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL