Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Pazar günü gerçekleşecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için ek seferler oluşturdu. Bu kapsamda sınava girecek vatandaşların sorun yaşamaması için 13, 175, 190, 255, 265, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 650,710, 755, 750,133 ve 33 numaralı hatlarda ek olarak seferler konuldu. Böylece sınava giden vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması sağlanacak.