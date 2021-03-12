İzmit’ten başlayan tarihi Hoşgörü Yolu  doğa sporlarıyla buluşuyor

İzmit ile İznik arasını kapsayan, antik zamanlarda Romalıların hüküm sürdüğü dönemde kullanılan Hoşgörü Yolu doğa sporlarına da ev sahipliği yapacak. 1700 yıllık tarihi bulunan Hoşgörü Yolu için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde bir süre önce yeniden canlandırılması için çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmalar devam ederken İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri ve bisiklet kulübü temsilcileri bisiklet güzergâhı için işaretlemelerde bulundu.



İZMİT’TEN BAŞİSKELE’YE KADAR BİSİKLETLE İŞARETLEDİLER

Bisikletleriyle İzmit sahilinde buluşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nden Erdem Çakır, Kerem Gök, Türkiye Bisiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Mehmet Bozdemir, Bisikletliler Derneği Kocaeli il temsilcileri ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporlar Kulübü Temsilcileri yaklaşık 8 kilometrelik Başiskele güzergâhını bisikletleriyle geçerek 100 metrede bir güzergâh işaretlemelerinde de bulundu.



BİSİKLET VE DOĞA SPORLARI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekiplerinden Erdem Çakır, “Hedefimiz İzmit’in tarihiyle ile İznik’in bağlantısını doğa sporlarıyla kurmaktır. İnsanların bölgeyi tanıması için çalışmalarımız devam ediyor. Biz yürüyüş yolu olarak gözüken Hoşgörü Yolu rotasının bisiklet ve doğa sporlarıyla birleşmesini sağlamak istiyoruz” dedi.