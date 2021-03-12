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12 Mar 2021 - 22:05- Gündem G: 12 Mar 2021 - 22:06

Hürriyet, Habertürk ekibini Atatürk Müzesi’nde ağırladı

Başkan Hürriyet’in hayata geçirdiği projeler ulusal basının ilgisini çekmeye devam ediyor. Hürriyet, kendisini ziyaret eden Habertürk TV ekibini dünyanın en zengin Atatürk Müzesi’ne götürürken, ulusal basın temsilcileri müzeye hayran kaldı

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in çalışmaları ulusal basında ilgi görmeye devam ediyor. İzmit Belediyesinin kente dokunan çalışmalarına ulusal arenada yer vermek isteyen Habertürk TV ekibi, Başkan Hürriyet’i ziyaret etti. Başkan Hürriyet, Habertürk ekibini ilk olarak makamında ağırlarken daha sonra ekiple birlikte Atatürk Müzesi’ne geçti.


PROJELERİ ANLATTI


Başkan Hürriyet, Eriş Ülger’in özel envanteriyle oluşturulan dünyanın en kapsamlı Atatürk Müzesi’ni Habertürk TV ekibine tanıttı. Atatürk ile ilgili 400’den fazla eser ve objenin yer aldığı Atatürk Müzesi’nde çekim yapan ekip müzeye hayran kaldı. Başkan Hürriyet, İzmit’te özelikle kadınlara yönelik yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen diğer projelerle ilgili bilgiler verirken, İzmit’in marka değerine de katkı sunacak röportaj önünüzdeki günlerde Habertürk TV’de izleyiciyle buluşacak.
# İzmit

12 Mar 2021 - 22:05 - Gündem

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