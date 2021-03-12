Hürriyet, Habertürk ekibini Atatürk Müzesi’nde ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in çalışmaları ulusal basında ilgi görmeye devam ediyor. İzmit Belediyesinin kente dokunan çalışmalarına ulusal arenada yer vermek isteyen Habertürk TV ekibi, Başkan Hürriyet’i ziyaret etti. Başkan Hürriyet, Habertürk ekibini ilk olarak makamında ağırlarken daha sonra ekiple birlikte Atatürk Müzesi’ne geçti.
PROJELERİ ANLATTI
Başkan Hürriyet, Eriş Ülger’in özel envanteriyle oluşturulan dünyanın en kapsamlı Atatürk Müzesi’ni Habertürk TV ekibine tanıttı. Atatürk ile ilgili 400’den fazla eser ve objenin yer aldığı Atatürk Müzesi’nde çekim yapan ekip müzeye hayran kaldı. Başkan Hürriyet, İzmit’te özelikle kadınlara yönelik yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen diğer projelerle ilgili bilgiler verirken, İzmit’in marka değerine de katkı sunacak röportaj önünüzdeki günlerde Habertürk TV’de izleyiciyle buluşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.