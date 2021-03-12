Hürriyet, Habertürk ekibini Atatürk Müzesi’nde ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in çalışmaları ulusal basında ilgi görmeye devam ediyor. İzmit Belediyesinin kente dokunan çalışmalarına ulusal arenada yer vermek isteyen Habertürk TV ekibi, Başkan Hürriyet’i ziyaret etti. Başkan Hürriyet, Habertürk ekibini ilk olarak makamında ağırlarken daha sonra ekiple birlikte Atatürk Müzesi’ne geçti.



PROJELERİ ANLATTI



Başkan Hürriyet, Eriş Ülger’in özel envanteriyle oluşturulan dünyanın en kapsamlı Atatürk Müzesi’ni Habertürk TV ekibine tanıttı. Atatürk ile ilgili 400’den fazla eser ve objenin yer aldığı Atatürk Müzesi’nde çekim yapan ekip müzeye hayran kaldı. Başkan Hürriyet, İzmit’te özelikle kadınlara yönelik yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen diğer projelerle ilgili bilgiler verirken, İzmit’in marka değerine de katkı sunacak röportaj önünüzdeki günlerde Habertürk TV’de izleyiciyle buluşacak.