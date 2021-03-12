İzmit Belediyesinden Sağlık Kahramanları anısına  Tıp Bayramı’nda fidan dikimi

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürülüğü ekipleri Alikahya Atatürk Mahallesi Şehit Yüksel Dinç Parkı’nda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikle, pandemi döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikimi gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri büyük bir titizlikle dikim çalışmalarını gerçekleştirirken, bu anlamlı etkinlikle parkta güzel görüntüler oluştu.



MUHTARLAR ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Alikahya Atatürk Mahallesi Şehit Yüksel Dinç Parkı’nda sağlık çalışanları anısına dikilen fidan çalışmalarını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan ve Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci yerinden inceledi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, “14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız anısına fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu zorlu süreçte halkın salığını korumak amacıyla fedakârca çalışan tüm sağlık personelimizin Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.



AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

Ardından konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Her şeyden evvel yaşamını yitiren emekçi sağlık personelimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle onların anısına ağaçlandırma çalışması yaptık. Dolayısıyla burada emekleri geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.