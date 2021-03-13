İzmit Belediyesinden 41 kutlu dize için Twitter’da anlamlı akım 

İzmit Belediyesi İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde Twitter’da anlamlı bir akım başlattı. İstiklâl Marşı’nın ilk dizesi ile akımı başlatan İzmit Belediyesine diğer belediyeler de katılarak 41 dizeyi tamamladı.
41 KUTLU DİZE, 41 BELEDİYE
İzmit Belediyesinin, "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesiyle Atakum Belediyesini etiketleyerek başlattığa akıma diğer belediyeler de katıldı. Her belediyenin bir dizesini paylaştığı İstiklal Marşı’nın 41 kutlu dizesinin paylaşımı, tüm Türkiye’de büyük beğeni topladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.