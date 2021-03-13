Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 Mar 2021 - 01:01- Gündem G: 13 Mar 2021 - 01:05

İzmit Belediyesinden 41 kutlu dize için Twitter’da anlamlı akım 

İzmit Belediyesinin İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılında Twitter’da başlattığı akıma diğer belediyeler de katılarak 41 dizeyi tamamladı

mask

İzmit Belediyesi İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde Twitter’da anlamlı bir akım başlattı. İstiklâl Marşı’nın ilk dizesi ile akımı başlatan İzmit Belediyesine diğer belediyeler de katılarak 41 dizeyi tamamladı.


41 KUTLU DİZE, 41 BELEDİYE 


İzmit Belediyesinin, "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesiyle Atakum Belediyesini etiketleyerek başlattığa akıma diğer belediyeler de katıldı. Her belediyenin bir dizesini paylaştığı İstiklal Marşı’nın 41 kutlu dizesinin paylaşımı, tüm Türkiye’de büyük beğeni topladı.
# İzmit

13 Mar 2021 - 01:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinden Sağlık Kahramanları anısına  Tıp Bayramı’nda fidan dikimi mask
İzmit Belediyesinden Sağlık Kahramanları anısına  Tıp Bayramı’nda fidan dikimi
Hürriyet, Habertürk ekibini Atatürk Müzesi’nde ağırladı mask
Hürriyet, Habertürk ekibini Atatürk Müzesi’nde ağırladı
İzmit’ten başlayan tarihi Hoşgörü Yolu  doğa sporlarıyla buluşuyor mask
İzmit’ten başlayan tarihi Hoşgörü Yolu  doğa sporlarıyla buluşuyor
EKYS için ek seferler mask
EKYS için ek seferler
Sıvı dop soyulmayı önleyici katkı malzemesi satın alınacak mask
Sıvı dop soyulmayı önleyici katkı malzemesi satın alınacak
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir mask
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir
Güngör Arslan gözaltına alındı mask
Güngör Arslan gözaltına alındı
İzmit'te vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te vatandaşlar sokağa döküldü
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı mask
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı
Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı mask
Güngör Arslan ve Ümit Rende tutuklandı
Kocaeli’den Iğdır’a gittiler göktaşı ile döndüler mask
Kocaeli’den Iğdır’a gittiler göktaşı ile döndüler

GALERİ

Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı mask
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
Milli Marşın yüzüncü yılı mask
Milli Marşın yüzüncü yılı
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti mask
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu mask
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL