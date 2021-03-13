İzmit Belediyesinden 41 kutlu dize için Twitter’da anlamlı akım 

İzmit Belediyesi İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde Twitter’da anlamlı bir akım başlattı. İstiklâl Marşı’nın ilk dizesi ile akımı başlatan İzmit Belediyesine diğer belediyeler de katılarak 41 dizeyi tamamladı.



41 KUTLU DİZE, 41 BELEDİYE



İzmit Belediyesinin, "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesiyle Atakum Belediyesini etiketleyerek başlattığa akıma diğer belediyeler de katıldı. Her belediyenin bir dizesini paylaştığı İstiklal Marşı’nın 41 kutlu dizesinin paylaşımı, tüm Türkiye’de büyük beğeni topladı.