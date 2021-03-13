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13 Mar 2021 - 01:05- Gündem G: 13 Mar 2021 - 01:07

Hürriyet’ten Kesemenli’ye  DUYGU YÜKLÜ HEDİYE

Kentimizin tanınmış doktorlarından Kocaelispor sevdalısı Prof.Dr.Cumhur Cevdet Kesemenli’ye en anlamlı Tıp Bayramı hediyesi İzmit Belediyesinden gitti. Kızının mesajını ve Kocaelispor’un şampiyon kadroları posterini alan Kesemenli duygusal anlar yaşadı

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İlçedeki hastanelere bir dizi ziyaret gerçekleştirerek başhekim ve yöneticiler nazarında sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutlayan İzmit Belediyesi yetkilileri kentimizin tanınmış, saygın doktorlarından Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli’yi de unutmadı. Kocaelispor’da uzun yıllar yönetici olarak sorumluluk üstlenen ve kulüp doktorluğunu da yaparak şehrin sevgisini iyice arttıran Prof.Kesemenli’nin sürpriz ziyaretinde duygusal anlar yaşandı.

KIZI POLEN’DEN MESAJ GÖTÜRDÜ

İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner belediye başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet adına Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli’yi özel muayenehanesinde ziyaret etti. Ziyareti oldukça anlamlı kılan ilk sürpriz Çetiner’in Prof.Dr.Kesemenli’nin yurt dışında öğrenim gören kızı Polen’den aldığı duygu yüklü Tıp Bayramı mesajı oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ziyaret önce alınan kayıtta babasının Tıp Bayramı’nı kutlayan Polen Kesemenli, “Senin gibi bir babanın kızı olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Sen dünyanın en iyi babasısın. Pandemi döneminde de çok önemli hizmetler verdiniz. Senin ve diğer doktorların, sağlık çalışanlarının hakkını ödemek mümkün değil. Tıp Bayramı’n kutlu olsun. Seni seviyorum” dedi. Prof. Cumhur Kesemenli ve ziyarette konukları karşılarken kendisine eşlik eden eşi Gülhan Kesemenli gözyaşlarına hakim olamadı.

HÜRRİYET’İN ANLAMLI HEDİYESİ

Kocaelispor sevdalısı olarak bilinen Prof.Kesemenli’nin duygu yüklü anlarının ardından ikinci sürpriz ise İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet’in kendisine gönderdiği ‘Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor’ posteri oldu. Kocaelispor’un tarihindeki 7 şampiyonluğunda emeği olan şampiyon kadroların yer aldığı posterin özellikle takımın hemen her maçını tribünde Hodri Meydan ile birlikte izleyen başkan Hürriyet tarafından hediye edilmesi Kesemenli’nin mutluluğunu ikiye katladı.

“OFİSİMİN EN GÜZEL YERİNE ASACAĞIM”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof.Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli belediye başkanı Hürriyet’e kendisine gönderdiği poster hediyesi ve özel kalem müdürü Çetiner’e kızının mesajını dinlettiği için teşekkür etti, “Kocaelispor ve Tıp Bayramı hassasiyeti ve ilgisi için sayın belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve size günüme anlam kattığınız için çok teşekkür ederim. Kocaelispor’un dünden bugüne şampiyonluk posterini ise ofisimin en güzel yerine asacağım” dedi. 

# İzmit, Kocaeli

13 Mar 2021 - 01:05 - Gündem

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