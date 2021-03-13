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13 Mar 2021 - 01:11- Gündem G: 13 Mar 2021 - 01:13

İzmit Belediyesi sağlık çalışanlarının  bayramını kahve ve çiçeklerle kutladı

İzmit Belediyesinin üst düzey yöneticileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki hastanelerin başhekim ve idarecilerini ziyaret ederek sağlık emekçi...
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İzmit Belediyesinin üst düzey yöneticileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki hastanelerin başhekim ve idarecilerini ziyaret ederek sağlık emekçilerinin gününü kutladı, çiçek, kahve makinesi ve kahve hediye etti


40 YILLIK HATRI OLSUN

Gece gündüz demeden zor şartlarda toplum sağlığı için çalışan doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmit Belediyesinin yöneticilerinden tüm doktorlar adına hastanelerin başhekimlerine ve yöneticilerine bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Sağlık emekçilerine İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarıyla birlikte çiçek, kahve makinesi ve kahve hediye edilen ziyaretlerde gündem korona ve salgınla mücadelede son durumdu. 


SERİ ZİYARETLER YAPILDI

Kısa süren seri ziyaretlerde İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları; Dilek Yalçın ve Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ve İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen özellikle afet ve salgın dönemlerinde kıymetleri daha çok anlaşılan ve hastalıkta daha çok değer gören doktorlara farklı gruplar halinde konuk oldu. Hastanelerin tüm sağlık çalışanları adına başhekimler ve hastane yöneticilerinin günü tebrik edildi.


DOKTORLARDAN TEŞEKKÜR

İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Ömer Ardaman, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır, Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Gökhan Nalbant, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Görkem Aksu ve Başmüdür Burhan Eres, Cihan Hastanesi Başhekimi Ali Hürmeydan, İzmit Acıbadem Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa İdiz, Özel Akademi Hastanesi Başhekimi Erhan Uysal, Özel Kocaeli Hastanesi’nden Op. Dr. Eşref Ayhan Arpacı, Konak Hastanesi’nden Dr. Pelin Coştur Filiz, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi olan diş hekimi Hakan Tanta, Özel Çağın Göz Hastanesi, Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi, Dünyagöz İzmit Hastanesi, Kocaeli Diş Hekimleri Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ziyaretleri için İzmit Belediyesi idarecilerine teşekkür etti.

# İzmit, Kocaeli, eğitim, Derince, çocuk

13 Mar 2021 - 01:11 - Gündem

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