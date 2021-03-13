Büyükşehir, tüm izci kulüplerini bir araya getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli il genelinde faaliyet gösteren 17 İzci ve Doğa Kulüp Liderleri toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda izcilik branşının kent genelinde yaygınlaştırılması ve kulüplerin sorunları üzerinde duruldu.

17 İZCİ VE DOĞA KULÜBÜ BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi tarafından Antikkapı Erguvan Toplantı Salonu’nda yapılan etkinliğe geniş bir katılım oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, İzcilik Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Rıfat Kağanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar'ın yanı sıra birçok kulüpten yetkili toplantıda hazır bulundu.

BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN KAPSAMLI TOPLANTI

Kocaeli İzciliği adına bugüne kadar yapılmış en kapsamlı toplantında bir araya gelen kulüp önderlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, toplantıya ev sahipliği yaptıkları için duydukları mutluluğu dile getirerek katılan kulüp liderlerine teşekkür etti.

KILAVUZ İZCİLİK PROJESİNİN ÇATISI ALTINDA

Kocaeli’nin izcilik geleceği masaya yatırılırken, izcilik adına neler yapılacağını dile getiren Yıldırım, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Türk İzciliğinin birleştirici misyonu içinde izciliğe destek vermeye artırarak devam edeceğini, bu konuda kılavuz model gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Yıldırım, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın izciliğe çok önem verdiğini, izcilik ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini vurguladı. Daire Başkanı Yıldırım, izcilik çalışmaları ile doğa sporları branşlarına önem veren kulüplerle sık sık bir araya gelerek bu sporların gelişmesi adına kulüplerin genel istek ve taleplerini dikkatle dinlediklerini, diriliş kamp alanları ile eklenecek yeni yerlerin izcilik faaliyetlerinde kullanılabilmesi için planlama yaptıklarını ifade etti.

ORTAK PROJELER DE MASAYA YATIRILDI

Toplantıda tüm izci kulüpleri temsilcileri fikir ve önerilerini aktardı. Bu süreç içinde istek ve önerilerini aktaran temsilciler il genelinde yapılan izcilik faaliyetlerini değerlendirdi. Ayrıca, planlanan faaliyetler hakkında istişarelerde bulunulurken Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler de masaya yatırıldı.

7’DEN 70’E İZCİLİK VE DOĞA SPORLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi Kocaeli’nde 7’den 70’e tüm yaş gruplarının İzcilik ve Doğa Sporları branşlarında faaliyet yürütebilecek; aynı zamanda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alabilecekleri çalışmalara imkan sağlıyor. İzcilik ve Doğa Sporları; bireylerin fiziksel ve ahlaki açıdan gelişimlerine destek olma anlamında çalışmalar yürütmekte olup, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli; sosyal, kültürel, sportif açıdan sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip bireylerin oluşumunu artıracak hizmetler veriyor.

İZCİLİK VE DOĞA SPORLARINDA SPORUN MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilimizde faaliyet gösteren kulüplerimize gerekli desteği sağlayarak, İzcilik ve Doğa Sporları’nın Kocaeli’nde daha kapsamlı hale getirmek, ulaşılabilirliği arttırmak, izciliğin doğa ile özdeşleşmiş olan evrensel yapısını spor aktiviteleri ile zenginleştirmek; doğa sporları branşlarına teşvik etmek, özendirmek ve en önemlisi doğa turizmini canlandırarak, ilimizi doğa sporlarında cazibe merkezi haline getirecek çalışmaları hızlandıracak.

TOPLANTIYA KATILAN İZCİLİK KÜLÜPLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, Kocaeli Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Yarımca İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Bizim Kuşak Gençlik Kulübü, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, Genç Nesil Gençlik ve Spor Kulübü, Gebze İlim Kültür ve Çevre Derneği, Yön İzcilik ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü, Değirmendere Atılgan İzcilik İhtisas ve Doğa Sporları Kulübü, Kocaeli TİF-MEB, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, KİDOSK Kocaeli Kartepe İzcilik Gençlik ve Doğa Sporları Kulübü, Gölcük Belediye Spor İzci Kulübü, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, İzmit Yeni Kuşak İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, İzmit Belediye Spor Kulübü olmak üzere kulüp liderleri katıldı.