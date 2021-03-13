Büyükşehir'den, Körfez'de üst ve altyapı çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez’de üst ve altyapı çalışmaları yapılıyor. Körfez İlçesinde yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten Fen İşleri ekipleri, Nihal Adsız Caddesi’nde alt yapıyı sağlamlaştırmak için 2 çarpı 2 metre menfez yapıyor. Yukarı Hereke Çarşı Caddesi’nde de elektrik hatlarının yerin altına alınması için alt yapı oluşturuldu. Çarşı Caddesi’nde ayrıca kaldırım yapım çalışmaları sürdürülüyor.

NİHAL ADSIZ CADDESİ’NDE MENFEZ YAPILIYOR

Körfez Nihal Adsız Caddesi’nde alt yapıyı sağlamlaştırmak için menfez yapan Büyükşehir Belediyesi, yolun yukarısından aşağıya gelen trapez kanalların yağmur suyu hattı ile menfeze bağlanmasıyla yolun daha güvenli bir altyapıya sahip olmasını sağlayacak. Menfez çevresinde olası toprak kaymasını engellemek için taş duvar yapımı çalışmaları da devam ediyor.

KABLOLAR YERİN ALTINA ALINDI

Körfez, Yukarı Hereke Çarşı Caddesi’nde genişletme ve asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilerleyen dönemde cadde boyunca elektrik hatlarının yerin altına alınması için altyapı oluşturdu. Caddedeki aydınlatmalara enerji verecek hat için kablolar yerin altına taşındı.

3 BİN METREKARE KALDIRIM YAPIMINA BAŞLANDI

Körfez, Yukarı Hereke Çarşı Caddesi’nde baştan aşağı yenileme çalışması yapan ekipler, 2 metre genişlikte kaldırım yapımı çalışmaları da yapıyor. Cadde boyunca çift taraflı olacak şekilde 3 bin metrekare kaldırım yapımına başlandı. 700 metrelik cadde de 400 metre asfalt serimi yapan ekipler, kalan 300 metrelik kısımda da asfalt yapımına başlayacak.