Mali Müşavir İşveren Sendikasının Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Temsilcisi olan Savaş Yıldız, geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldız'ın ani ölümü sevenlerini adeta yasa boğdu. Acı haberin ardından Mali Müşavir İşveren Sendikası duygulandıran bir paylaşımda bulundu: "Mesleğimizin yılmaz hak savunucusu, meslek mücadelesine yıllarını veren, Mali Müşavir İşveren Sendikasının Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Temsilcimiz SAVAŞ YILDIZ kardeşimizi üst üste geçirdiği abi rahatsızlıklar sonucu kaybettik. Çok erken oldu Savaş Kardeşimiz. Mücadeleni, dostluğunu, insanlığını, kardeşliğini unutmayacağız, beraber yürüdüğümüz yollardan senin arzu ettiğin şekilde kararlı ve onurlu biçimde mücadelemize devam edeceğiz, Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Nurlar içinde uyu."
13 Mar 2021 - 10:23- Gündem Güncelleme: 13 Mar 2021 - 10:26
Savaş Yıldız vefat etti
İzmit'in tanınan Mali Müşavirlerinden olan Savaş Yıldız, hayatını kaybetti.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.