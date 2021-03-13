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13 Mar 2021 - 10:23- Gündem G: 13 Mar 2021 - 10:26

Savaş Yıldız vefat etti

İzmit'in tanınan Mali Müşavirlerinden olan Savaş Yıldız, hayatını kaybetti.
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Mali Müşavir İşveren Sendikasının Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve  Kocaeli Temsilcisi olan Savaş Yıldız, geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldız'ın ani ölümü sevenlerini adeta yasa boğdu. Acı haberin ardından Mali Müşavir İşveren Sendikası duygulandıran bir paylaşımda bulundu: "Mesleğimizin yılmaz hak savunucusu, meslek mücadelesine yıllarını veren, Mali Müşavir İşveren Sendikasının Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Temsilcimiz SAVAŞ YILDIZ kardeşimizi üst üste geçirdiği abi rahatsızlıklar sonucu kaybettik. Çok erken oldu Savaş Kardeşimiz. Mücadeleni, dostluğunu, insanlığını, kardeşliğini unutmayacağız, beraber yürüdüğümüz yollardan senin arzu ettiğin şekilde kararlı ve onurlu biçimde mücadelemize devam edeceğiz, Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Nurlar içinde uyu."
# Kocaeli

13 Mar 2021 - 10:23 - Gündem

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